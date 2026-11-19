Bandera arcoíris. - David Zorrakino - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres ha contratado la realización de un estudio sobre las personas LGTBI en situación de sinhogarismo en España, según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El objetivo del informe, que tendrá un coste de 47.115 euros, es conocer causas, alcance y consecuencias, así como sobre las experiencias de discriminación y victimización que sufren las personas de este colectivo.

El estudio será realizado por Red2red Consultores, empresa seleccionada entre las 13 ofertas presentadas, 11 de ellas por pequeñas y medianas empresas. El valor estimado publicado en el proceso de adjudicación para la realización del estudio fue de 57.851 euros.