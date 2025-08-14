Los incendios cortan 14 carreteras: Cáceres se lleva la peor parte con la A66 y la Nacional 630 afectadas

Un tractor por la carretera tras un incendio, a 13 de agosto de 2025, en Herreros de Jamuz, León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los incendios mantienen cortadas 14 carreteras, aunque Cáceres es la provincia más afectada con dos vías de la red principal afectadas. El fuego mantiene cortadas al tráfico la A66 a la altura de Casa del Montes con hasta 25 kilómetros afectados, además de la Nacional 630 en Plasencia y en los entornos del Villara de Plasencia y Jarilla.

Otras tres carreteras en León, concretamente en Valdeviejas, Lavalleza y Castro Calbón, están cerradas, al gual que en Zamora en Puercas, Abejera, Losacio.

En Palencia, otras tres vías en el entorno de Pernia y una última en Huelva, a su paso por Aroche, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) en su página web.