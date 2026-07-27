Los incendios cortan 47 carreteras de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón

Una carretera cortada por el incendio forestal, a 27 de julio de 2026, en Mijares, Ávila. - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los incendios forestales cortan 47 carreras de Madrid, Ávila, Toledo y Castellón, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT) que ha pedido que se eviten los desplazamientos por las zonas afectadas.

En la Comunidad de Madrid hay 14 vías afectadas en los entornos de Navas del Rey, Villa del Prado, Valdemorillo, Quijorna, Robledo de Chavela, Zarzalejo, Pelayos de la Presa, Cenicientos y San Martín de Valdeiglesias.

Asimismo, en Toledo son 13 las carreteras afectadas en El Cornicabral, el Real de San Vicente, la Iglesuela del Tietar, Castillo de Bayuela, San Román de los Montes, Castillo de San María, Santibáñez, Alcántara, Almendral de la Cañada y Almorox.

En Ávila hay 12 carreteras con problemas en Burgohondo, Cebreros, Guisando, Casillas, Mijares, Santa María del Tietar y Las Cruceras, y ocho en Castellón, en Caudiel, Tales, Alcudia de Veo, Eslida, Nules y La Vall de Uxó.