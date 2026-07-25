Los incendios forestales han quemado casi 126.000 hectáreas en lo que va de año

Imágenes del incendio forestal declarado este viernes en un paraje de Cerro Muriano, a 24 de julio de 2026, en Cerro Muriano, Córdoba, Andalucía (España). - Guillermo Morales - Europa Press

MADRID 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha advertido este sábado de que los incendios forestales en España han provocado ya 125.937 hectáreas quemadas y ha pedido "mucha precaución" a la población.

Según los datos del Ministerio, se han producido 32 grandes incendios y la cifra de hectáreas quemadas supone cinco veces más que el año anterior en esta fecha.

Este viernes, el Ministerio señaló que las hectáreas quemadas por incendios forestales desde inicios de año eran 114.796,42, frente a las 24.133,26 del mismo periodo de 2025, y que se habían registrado 29 grandes incendios forestales, una veintena más de la media de la última década en el mismo periodo.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, declaró este jueves la emergencia de interés nacional en la Comunidad de Madrid y Ávila "como consecuencia de la evolución de los incendios forestales" ubicados en los términos municipales de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias (Comunidad de Madrid) y Burgohondo (Ávila).

La decisión se tomó por la "concurrencia de estos incendios" y las condiciones meteorológicas "especialmente adversas" y la "necesidad" de movilizar "un importante volumen de recursos" de administraciones públicas diferentes: "Factores que han incrementado la complejidad de las labores de extinción y de protección civil", explicó Interior en un comunicado pocas horas después de que la Comunidad de Madrid lo solicitase.

El Ministerio valoró la "existencia de evacuaciones preventivas", la amenaza del fuego sobre núcleos urbanos y el potencial impacto "supraterritorial de la emergencia".