Los Informativos de TVE estrenan este lunes nueva imagen común para Telediarios, Canal 24 horas y territorios

Archivo - Sede de RTVE en Torrespaña, a 24 de octubre de 2024, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Informativos de TVE estrenan este lunes 31 de agosto una nueva imagen con identidad común para Telediarios, Canal 24 horas y centros territoriales (CC.TT.). Este cambio de RTVE se aplicará, por primera vez de forma simultánea, en las diferentes ventanas informativas.

Así, el Telediario 1 estrenará la nueva identidad visual el próximo lunes y a continuación se incorporarán el Canal 24 horas y el Telediario 2. El martes 1 se sumarán los Centros Territoriales.

"La renovación responde al compromiso de RTVE con una información que evoluciona al mismo ritmo que las formas de informarse y consumir contenidos", ha explicado la corporación en un comunicado.

La nueva imagen permitirá que la audiencia identifique de forma inmediata que se encuentran ante Informativos RTVE, independientemente de si acceden a la información a través de los Telediarios, el Canal 24 horas o los Centros Territoriales. Esta identidad común no supone uniformidad.

Aun así, cada espacio mantendrá sus propios matices, personalidad y riqueza visual, pero el nuevo sistema permite compartir más recursos y posibilidades de realización y grafismo entre Telediarios y el Canal 24 horas.

De esta manera, el azul y el rojo dejan de ser territorios exclusivos, ampliando las posibilidades de combinación y expresión visual.

Una de las principales novedades es la ruptura con algunos de los encuadres tradicionales, por lo que los elementos gráficos podrán entrar desde distintos puntos de la pantalla, también desde la parte superior.

El nuevo concepto visual se traslada también al plató. Frente al protagonismo de la tradicional gran pantalla, el espacio incorpora ahora un ecosistema de pantallas que permite introducir mayor cantidad de información, contexto y recursos visuales en el relato.