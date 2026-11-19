Andenes en la Estación de Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes durante el día de la huelga general, a 11 de noviembre de 2026, en Madrid (España). - Jesús Hellín / STUDIOMEDIA19 / Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de la Ingeniería de España (IIE) ha reclamado este jueves a los partidos que se presentan a las elecciones generales del 29 de noviembre que sitúen la renovación y el mantenimiento de las infraestructuras esenciales entre las prioridades de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE).

Para la próxima legislatura, ha propuesto diez compromisos, con siete decisiones prioritarias para los primeros cien días de Gobierno. Entre ellas figuran una auditoría independiente de la alta velocidad, una ley de conservación de infraestructuras, el desbloqueo de la red eléctrica y la convocatoria de pactos nacionales por el agua, la industria y los bosques.

Más allá de los planteamientos de cada formación, el Instituto ha reclamado una estrategia de Estado basada en el conocimiento técnico, la planificación a largo plazo y la inversión en mantenimiento.

Entre los retos que identifica están impulsar la reindustrialización, garantizar una transición energética segura, renovar las infraestructuras de transporte, mejorar la gestión del agua, reforzar la prevención de incendios y preparar el empleo ante la transformación tecnológica.

"La seguridad, la competitividad y el bienestar de los ciudadanos dependen de unas infraestructuras adecuadamente planificadas y mantenidas. Cuando fallan o se deterioran, las consecuencias pueden traducirse en graves pérdidas económicas, grandes desastres e incluso la pérdida de vidas humanas", ha advertido la institución.

El IIE ha cifrado en 350 las personas fallecidas desde 2024 en España en catástrofes que considera evitables, entre las que cita la dana de Valencia de 2024 y los accidentes de tren de Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo).

Asimismo, ha señalado, a partir de datos que atribuye a la Fundación BBVA y al Ivie, que la inversión pública en infraestructuras cayó un 60% en 2025 respecto a los niveles de 2009.

El Instituto también ha citado cálculos de BBVA Research según los cuales más de 80.000 viviendas previstas dependen de infraestructuras eléctricas que no existen y el 88% de los nudos de la red de distribución tiene menos de un megavatio disponible.

La institución ha vinculado el deterioro que denuncia con la falta de conocimiento técnico en la toma de decisiones. En este contexto, ha señalado que, según un recuento de 'El periódico de la ingeniería', el 46% de los 81 altos cargos de gestión técnica del Estado analizados no tiene formación técnica.

"El IIE sostiene que este deterioro tiene una causa común. La política fija las condiciones de contorno: qué país se quiere y con qué prioridades. Dentro de ellas, cómo se dimensiona una red, cuándo se renueva un carril o cuánta agua debe laminar una presa son problemas con solución técnica, y esa solución no cambia con el color del gobierno. Cuando el apriorismo ideológico, del signo que sea, ocupa el lugar del conocimiento, la factura llega años después y siempre la paga el ciudadano", ha afirmado.