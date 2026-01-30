La integración de los migrantes, entre las intenciones de oración del Papa León XIV para 2027

El Papa León XIV durante una misa. - Marco Iacobucci/IPA via ZUMA Pre / DPA

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La integración de las personas migrantes es uno de los temas elegidos por el Papa León XIV entre sus intenciones de oración confiadas a la Red Mundial de Oración para el año 2027, que invita a los fieles a rezar con el Pontífice cada mes del año.

"Por la integración de los migrantes. Oremos para que los migrantes y desplazados, acompañados y consolados por la Sagrada Familia en su propio camino de desarraigo, encuentren comunidades que los acojan con dignidad, solidaridad y verdadera integración", reza la intención para el mes de noviembre del próximo año, según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

Entre los temas seleccionados por el Pontífice también destacan el "poder de la oración", el "cuidado de quienes cuidan", el "valor de la dignidad humana" en medio "una cultura centrada en la productividad y la inmediatez", el "arte como don que humaniza" y "las oportunidades laborales para todos".

Asimismo, en 2027 rezará por el "buen uso de la inteligencia artificial", por "los abuelos y ancianos, tesoro de fe y de sabiduría", por "la vocación de los jóvenes", por "una conversión ecológica integral", por "las comunidades cristianas", para que sean "centro de irradiación misionera" y "por la vocación cristiana de la familia".