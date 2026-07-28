Interior anuncia el fin de la evacuación esta tarde de 13 municipios de Madrid y Ávila afectados por los incendios

Camión de bomberos durante las labores de extinción del incendio forestal de la sierra oeste de Madrid, en la finca La Granjilla, a 26 de julio de 2026, en Cadalso de los Vidrios, Madrid (España).- A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Ministerio del Interior ha anunciado el fin de la orden de evacuación en ocho municipios de Madrid y otros cinco de Ávila a partir de las 17 horas de este martes, así como el cese del confinamiento de otros cuatro entre ambas regiones afectadas por los incendios en el centro del país.

Concretamente se establece una desescalada de las medidas de seguridad ante el fuego que supondrá realojos en Cadalso de los Vidrios, Cenicientos, Navalagamella, Navas del Rey, Rozas de Puerto Real, Aldea del Fresno, Chapinería y Colmenar del Arroyo, en el caso de la Comunidad de Madrid. En el caso de Ávila, se prodecerá a terminar la evacuación del realojo esta tarde la evacuación en Fresnedilla, Burgohondo, Higuera de las Dueñas, Pedro Bernardo y Navaluenga sur.

Mientras, se levantará a partir de las 17 horas el confinamiento en los municipios madrileños de Villa del Prado y San Martín de Valdeiglesias, excepto en el caso de una serie de urbanizaciones, al igual que en el caso de Navaluenga Centro y Navas del Marqués, en Ávila.

Las urbanizaciones donde se mantienen las medidas preventivas son El Encinar del Alberte en el caso de Villa del Prado mientras que en San Martín de Valdeiglesias son Costa de Madrid, San Ramón, Javacruz, La Javariega y Veracruz.

El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha comparecido desde el Puesto de Mando Avanzado (PMA) en la localidad madrileña de Navalcarnero para detallar que los fuegos en la zona están actualmente parados.

Marlaska ha destacado que se levantan las medidas preventivas a partir de las 17 horas para proceder al retorno de los habitantes de estos municipios en condiciones de seguridad, que se suman a los de Toledo que se dejaron en suspenso ya por la mañana.

"LA GENTE QUIERE VOLVER A SUS CASAS"

De esta forma, ha recalcado que se ha constatado criterios fundamentales para proceder al realojo por la inexistencia de puntos calientes en las localidades, que no ha habido reproducciones de fuego durante las 48 horas y que hay seguridad constatada en vías de acceso.

"Pido el fin de la cooperación y colaboración al conjunto de la sociedad y de la ciudadanía. Sé que han estado esperando este momento, pero dos horas no es mucho tiempo para hacerlo con la misma tranquilidad, seguridad, con la determinación de las fuerzas y cuerpos de seguridad que procederán a cooperar", ha declarado Marlaska para aconsejar que los residentes que vuelvan a sus casas tomen medidas de autoprotección como el uso de mascarillas.

También ha desgranado que la gente quiere "volver a sus casas" y comprobar como esta sus hogares para comenzar a volver a la normalidad, especificando que todo el operativo de retorno estará supervisado por la Guardia Civil y servicios municipales.

Sobre la evolución de los incendios, ha explicado que la previsión es de que rolen a sur y han notado que las temperaturas han subido ostensiblemente en la zona, por lo que la preocupación ahora es seguir "consolidando" el incendio y llegar a su estabilización lo antes posible "independientemente" en que hay una situación climatológica difícil.

En todo caso, ha agradecido el trabajo extraordinario durante la madrugada de los efectivos de lucha contra el fuego, que permite "ser más optimistas" porque el incendio está "contenido" y se está trabajando por vía área y terrestre para consolidarlo.

En el caso de la Comunidad de Madrid, unas 20.000 personas podrán regresar a sus viviendas tras la evolución positiva del gran incendio forestal de la Sierra Oeste.

Según ha explicado el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, el Gobierno regional lleva "planificando el retorno" desde el lunes, y para ello instalará puntos de atención al retorno en los municipios involucrados.

Por otro lado, en los municipios de Madrid se estima que otras 14.000 personas puedan salir de este confinamiento. Así, se beneficiarán de este levantamiento de las restricciones unos 34.000 madrileños, mientras que otros 21.000 seguirían aún bajo medidas de confinamiento o evacuación.

SITUACIÓN EN ÁVILA

Mientras, el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha explicado que el acceso para los realojos en el caso de Ávila deberá realizarse por la carretera AV-900, a través del puerto de Navalmoral; a Pedro Bernardo, por la CL-501 desde la rotonda de Ramacastañas; a Higuera de las Dueñas y Fresnedilla, por la AV-915; y a Navaluenga, por la AV-P-417, a través de San Juan de la Nava.

No obstante, se mantiene la evacuación preventiva en Sotillo de La Adrada, La Adrada, El Hoyo de Pinares, Piedralaves, Casavieja, Mijares, Casillas, Santa María del Tiétar, Gavilanes, Villanueva de Ávila, Navahondilla y la urbanización La Atalaya (El Tiemblo), así como los confinamientos de Cebreros y El Tiemblo.

En este sentido, ha considerado que la situación supone un "punto de inflexión" y ha confiado en que, si la evolución se mantiene favorable, puedan adoptarse nuevas fases de flexibilización de las medidas.