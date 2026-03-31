El investigador Carl Wunsch, nuevo Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Cambio Climático. - FUNDACIÓN BBVA

MADRID, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El investigador Carl Wunsch ha sido galardonado con el Premio Fundación BBVA Fronteras del Conocimiento en Cambio Climático y Ciencias del Medio Ambiente en su edición XVIII "por sus contribuciones fundamentales a las investigaciones que han revelado el impacto del calentamiento global en los océanos de todo el planeta", según ha señalado la Fundación BBVA este martes.

A lo largo de su carrera, Wunsch ha desarrollado métodos innovadores para cuantificar de manera precisa el estado del océano en el contexto del cambio climático. De manera más general, ha demostrado la necesidad de disponer de un sistema global de observación oceánica capaz de integrar observaciones de muy distinta naturaleza obtenidas desde el espacio y el interior del mar.

Desde esta óptica, ha liderado proyectos científicos pioneros para medir y analizar los efectos del calentamiento global con el uso de tecnologías innovadoras como las imágenes obtenidas por satélites. Por todo ello, el jurado considera que su trabajo ha sido "fundamental" para el diseño de los programas actuales de observación oceánica a escala global.

De acuerdo con el jurado, sus logros "ponen de relieve" la importancia de la cooperación internacional para resolver los problemas globales a través de la serie de programas internacionales que impulsó. "(Demostró que) con la colaboración científica internacional pueden resolverse cuestiones fundamentales sobre la trayectoria futura del sistema climático y sus consecuencias para la vida en el planeta", ha destacado.

Carlos Duarte, titular de la Cátedra de Investigación Tarek Ahmed Juffali en Ecología del Mar Rojo en la Universidad de Ciencia y Tecnología Rey Abdalá (Arabia Saudí) y secretario del jurado, ha subrayado que gracias al trabajo de Wunsch se ha podido obtener no sólo predicciones de los cambios de dinámica del océano, sino también la tasa de fusión de hielo en océanos polares, el aumento de nivel de los océanos y también cómo va cambiando y aumentando el contenido de calor del océano.

"El océano es uno de los componentes más importantes del sistema climático de la Tierra, pero no es nada fácil obtener y transmitir información sobre lo que ocurre bajo su superficie. Gracias a los ingeniosos sistemas de medición diseñados por el profesor Wunsch, hemos logrado una comprensión mucho mayor sobre la circulación oceánica y cómo el océano absorbe calor", ha resaltaso Kerry Emanuel, titular de la cátedra Cecil e Ida Green de Ciencia Atmosférica en el MIT y miembro del jurado.

En esta edición el premio ha recibido 112 nominaciones que incluyen un total de 124 candidatos. Según recuerda la Fundación BBVA, estos galardones están dotados con 400.000 euros en cada una de sus ocho categorías y reconocen e incentivan contribuciones de singular impacto en las ciencias básicas, la biomedicina, las ciencias del medio ambiente y el cambio climático, las tecnologías de la información y la comunicación, las ciencias sociales, la economía, las humanidades y la música.

"El objetivo de los galardones, desde su creación en 2008, es celebrar y promover el valor del conocimiento como un bien público sin fronteras, que beneficia a toda la humanidad, siendo la mejor herramienta para afrontar los grandes desafíos globales de nuestro tiempo y ampliar la visión del mundo de cada persona", destaca.