Investigadores abogan por implementar 'gemelos digitales' para preservar ejemplares tipo de animales y plantas

Un equipo internacional de investigadores en el que participa el Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) defiende en un artículo publicado en 'Systematic Biology' la importancia de emplear gemelos digitales --archivos de imagen y datos de especímenes históricos-- para conservar ejemplares tipo de animales y plantas ya que, son muy frágiles por su antiguedad.

El MNCN explica en un comunicado que los ejemplares tipo son un espécimen de cada especie conocida que se ha utilizado para describirla y nombrarla oficialmente. "Son únicos y cuidadosamente conservados en las colecciones de museos e instituciones de investigación son la base de la nomenclatura biológica y de nuestra comprensión de las especies", ha señalado el investigador del Museo de Historia Natural y la Universidad de Viena, Harald Letsch.

Además, Letsch explica que permiten identificar y clasificar adecuadamente a las especies, por lo que al descodificar su genoma se puede entender mejor la relación entre especies, su evolución y cómo protegerlas. Sin embargo, muchos tienen siglos de antigüedad, son frágiles y están en peligro debido a procesos de envejecimiento, almacenamiento inadecuado o desastres naturales.

Ante ello, los investigadores han propuesto recurrir a las nuevas tecologías de secuenciación, ya que pueden extraer información genética sin destruir estos objetos antiguos y sensibles en el proceso. De este modo, recomiendan que conservadores e investigadores de los campos de la taxonomía y la genómica colaboren para aprovechar el enorme potencial de la genómica de tipos para la investigación de la biodiversidad.

Los gemelos digitales son imágenes de alta resolución con datos morfométricos e información genética con los que, para el científico del Instituto de Investigación Senckenberg y del Museo de Historia Natural de Fráncfort, Steffen Pauls, "se pueden obtener grandes cantidades de datos y luego compartir esta información globalmente sin tener que volver a alterar el espécimen original".

De esta forma, la creación de colecciones digitalizadas exhaustivas y ricas en datos hacen que "la información sobre biodiversidad sea accesible para la investigación mundial, un avance de especial interés para los museos como infraestructura central de investigación y en general para los archivos vivos de la historia de la Tierra", según ha apuntado la experta del Instituto Leibniz para el Análisis del Cambio de la Biodiversidad y el Museo de la Naturaleza de Hamburgo, Jenna Moore.

Por su parte, Iker Irisarri, del Museo Nacional de Ciencias Naturales (MNCN-CSIC) y el Instituto Leibniz para el Análisis del Cambio en la Biodiversidad, ha subrayado que "establecer catálogos interconectados de colecciones de historia natural puede acelerar la descripción de nuevas especies y apoyar específicamente la conservación de la biodiversidad, siempre que los datos genómicos correspondientes sean de libre acceso".

En este sentido, Irisarri ha añadido que "el suministro de información genómica a partir de especímenes tipo es un paso decisivo en la transformación digital de las colecciones de historia natural" ya que "con la experiencia colaborativa y la tecnología moderna, se puede revolucionar la investigación y preservar el conocimiento biológico para las generaciones futuras".