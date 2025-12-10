El invierno en España será más templado: ¿El fin del frío tradicional por el cambio climático?

Tendencia de temperatura pronosticada para este invierno. - ELTIEMPO.ES

MADRID, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

Eltiempo.es ha avanzado que el invierno será menos riguroso de lo habitual en España, con registros térmicos por encima de lo esperado en la mayor parte del país y lluvias que se mantendrán dentro de la normalidad, según los pronósticos para esta estación. Aún así, ha especificado que no se descarta que se produzcan descensos puntuales en zonas del interior o en cotas altas de montaña.

De acuerdo con el portal meteorológico, este panorama refuerza la idea de que los inviernos tradicionales, caracterizados por frío intenso y frecuentes episodios de nieve, están dejando paso a estaciones más templadas, donde el impacto del cambio climático "es cada vez más visible".

En concreto, de acuerdo con los modelos de anomalía térmica, en gran parte de España se registrarán valores entre +0,5ºC y +2ºC por encima de la media, lo que ha consolidado la tendencia cálida que ha marcado los últimos inviernos, tal y como indica el portal meteorológico. Enero seguirá siendo el mes más frío, aunque es probable que las mínimas de este año sean más suaves de lo habitual.

En cifras, la temperatura media del invierno suele rondar los 7,9ºC a nivel nacional. Sin embargo, supera 10ºC en zonas costeras, el valle del Guadalquivir, Baleares y Canarias; se sitúa por debajo de 8ºC en la meseta norte y se mantiene en torno a 0ºC en las cumbres elevadas.

Por otro lado, de acuerdo con los modelos, las precipitaciones se mantendrán dentro de los valores normales para esta época del año en toda España, es decir, en un promedio cercano a los 200 litros por metro cuadrado (l/m2), según Eltimepo.es. Si bien diciembre suele suele ser el mes con mayor pluviosidad, algunas áreas como Murcia, Alicante o Barcelona pueden registrar más precipitaciones en enero o febrero.

En todo caso, la distribución de estas lluvias será desigual y las zonas más húmedas seguirán siendo el noroeste, Extremadura, Andalucía occidental, oeste de Castilla-La Mancha y Canarias. La región más lluviosa será el oeste de A Coruña, donde podrían superarse los 600 l/m2.