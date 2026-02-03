Este invierno es de momento 0,2ºC más cálido de lo normal en España, según Eltiempo.es

El invierno de 2025-2026 está siendo por ahora más cálido que frío en gran parte de España, según Eltiempo.Es. - ELTIEMPO.ES

MADRID, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -

El invierno de 2025-2026 está siendo por ahora más cálido que frío en gran parte de España, según Eltiempo.es. En concreto, los días están siendo relativamente fríos, pero las noches están siendo bastante cálidas. En líneas generales, la anomalía es de sólo +0,2ºC, lo que entra dentro de la normalidad.

Para llegar a esta conclusión, el portal meteorológico ha analizado los datos del periodo entre el 1 de diciembre de 2025 al 28 de enero de 2026 tanto para este año como para los inviernos previos, así como la media entre 1991 y 2020.

Por zonas, hay anomalías neutras en gran parte de Andalucía, áreas del norte y entorno del Sistema Central, así como algunos otros puntos dispersos. Sin embargo, en zonas del oeste, centro y norte se registran anomalías ligeras cálidas de +0,3ºC a +0,5ºC y, además, hay un total de 16 estaciones con anomalías de +0,5ºC a +1ºC y tres estaciones con anomalías superiores a +1ºC.

De entre todas ellas, Lleida y Girona son las más cálidas, con +1,2ºC sobre su media. Mientras tanto, en el rango inferior destacan lugares como Teruel (+0,9ºC), Zaragoza (+0,8ºC) o San Sebastián (+0,6ºC). En el otro extremo de la balanza, Navacerrada, por ejemplo, tiene una anomalía de -1,5ºC.

También Córdoba - Aeropuerto o Vigo - Aeropuerto están registrando un invierno frío, con -0,6ºC respectivamente. Al margen de ello, hay otras cuatro estaciones con anomalías entre -0,3ºC y -0,5ºC. En comparación, España lleva encadenando inviernos cálidos en todo el país desde el 2020-2021, que estuvo marcado por Filomena.

"Así pues, en cuanto las temperaturas son algo más normales, nos parece frío. Esto es sencillo: la memoria meteorológica es muy frágil, y recordamos como "normal" lo vivido recientemente", ha explicado Eltiempo.es.

UN INVIERNO LLUVIOSO EN BUENA PARTE DE ESPAÑA

Sin embargo, el portal meteorológico ha señalado que el invierno de 2025-2026 sí que está siendo por ahora de húmedo a muy húmedo en casi todo el país, con buenas cantidades de precipitaciones en diciembre y lluvias copiosas en enero.

Por zonas, las mayores anomalías se han dado en el noreste, con Girona, donde se han recogido en el periodo un 372% más de lo normal, es decir, 371 litros por metro cuadrado (l/m2) frente a 103 l/m2. Tortosa también presenta valores similares mientras que Cádiz acumula 390 l/m2 este invierno cuando lo habitual serían 126 l/m2.

Fuera de estas áreas, Eltiempo.es ha especificado que está lloviendo en valores normales o por encima en casi todo el país excepto por algunas excepciones puntuales como Teruel, que sólo ha recogido 21 l/m2. A su vez, también está lloviendo menos de lo normal en algunos puntos del norte como en Vitoria, donde van un 43% por debajo de su valor promedio.

LA METEOROLOGÍA HABLA DE "PROBABILIDADES, NO DE CERTEZAS ABSOLUTAS"

El portal meteorológico ha recalcado que en la meteorología y en las predicciones a largo plazo se habla de "probabilidades, no de certezas absolutas". Así se ha referido a la polémica de los últimos días en torno a las previsiones estacionales publicadas por la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En ellas se hablaba de que el invierno de 2025-2026 iba a tener un 40% de probabilidad de ser seco en el suroeste, 35% húmedo y 25% normal. En el resto del país, había una igualdad absoluta (33% de posibilidades a favor de cada escenario).

"Hay que entender que hablamos de porcentajes. Que un escenario tenga un 40% frente a otro del 35% no implica que vaya a cumplirse necesariamente. Sólo es ligeramente más probable. Incluso con diferencias mayores, el escenario menos probable puede cumplirse", ha indicado Eltiempo.es.

A su vez, la previsión de AEMET hablaba de un 60% de probabilidades de un invierno cálido, 30% de normal y 10% de frío. "Hasta ahora, el conjunto nacional se mueve entre normal y cálido, a falta de febrero. Y aunque finalmente terminase siendo frío, no sería un error. Simplemente la realidad habría materializado el escenario menos probable", ha aclarado el portal meteorológico.