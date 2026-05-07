Irene Montero: "Los defensores de la prioridad nacional son los que roban los bebés"

La secretaria política de Podemos y eurodiputada, Irene Montero, atiende a los medios de comunicación a su llegada a la conferencia ‘Bebés robados: memoria, justicia y reparación’ en el Congreso, a 7 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada de Podemos Irene Montero ha asegurado este jueves en el Congreso de los Diputados que "los defensores de la prioridad nacional son los que roban los bebés".

"Los defensores de la prioridad nacional, ¿dónde están aquí? Los defensores de la prioridad nacional son los que roban los bebés y aparece ahí un discurso que a mí también me parece importante decirlo porque también nos lo dicen a las mujeres que es el de 'es por tu bien, lo hacemos por tu bien, es por el bien de esos niños', Antonio Vallejo-Nájera. Y luego sus descendientes, ¿dónde están? Son simpáticas jurados de 'MasterChef', en la televisión pública. No parece que haya mucha reparación. No parece que haya mucho reconocimiento del daño", ha indicado.

Así lo ha puesto de manifiesto en la 'Conferencia Bebés robados: memoria, justicia y reparación', que ha tenido lugar en la Cámara Baja, a solicitud de la diputada Ione Belarra, portavoz de Podemos.

En este sentido, Montero ha denunciado en su discurso que "en España, el Estado y la Iglesia han robado bebés y aquí todavía no ha pasado nada". Además, ha recalcado que "decenas de personas" han tenido que participar en ese robo y que, a su juicio, esta situación quiere decir que "no son casos aislados, ni son dramas familiares por los que hay que sentir mucha pena y compadecerse".

"Una de las claves para que se produzca el acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación y, sobre todo, para la no repetición es que se asuma la responsabilidad del Estado y de la Iglesia en estos robos y en estos crímenes y que se entienda que son crímenes de lesa humanidad", ha apuntado.

Asimismo, en declaraciones a medios antes de la conferencia, la eurodiputada ha destacado que "no hay voluntad política" para desbloquear la ley de 'bebés robados'. "Si hay una ley que lleva 30 meses y que se presenta legislatura tras legislatura y no sale, no es porque no sepamos redactar enmiendas, es porque no hay voluntad política, porque no se quiere asumir la responsabilidad del Estado en la desaparición forzosa de recién nacidos, en adopciones ilegales", ha argumentado.

FISCALÍA, BANCO DE ADN Y DOCUMENTACIÓN

En el acto, Montero ha reclamado la creación de una fiscalía específica, unidades policiales especializadas, un banco de ADN y mecanismos que obliguen tanto a entidades públicas como privadas a facilitar documentación para esclarecer los casos.

Además, ha vinculado el robo de bebés con el "control" social y político ejercido sobre las mujeres durante el franquismo y ha citado el papel del Patronato de Protección a la Mujer. En este contexto, ha denunciado que mujeres fueron castigadas por no ajustarse al modelo de "buena mujer" impuesto. "Detrás de eso lo que se oculta es la tortura, los trabajos forzados, crímenes de lesa humanidad también y atentados graves contra los derechos humanos organizados por el Estado", ha afirmado.

Finalmente, ha indicado que "es hora" de que el Estado se haga cargo de estas "violencias que ha ejercido con total crueldad y con total impunidad" y que "caiga quien tenga que caer". "Y que se haga justicia y se garantice que eso no se puede volver a repetir", ha concluido.