ITV Studios muestra "plena confianza" en sus derechos sobre el formato y el nombre 'Pasapalabra'

Archivo - Rosa conquista el mayor bote de la historia de 'Pasapalabra', más de 2,7 millones de euros por el Rosco - ATRESMEDIA - Archivo

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

ITV Studios ha subrayado este viernes que Atresmedia es "el licenciatario legal" de su formato en España y tienen "plena confianza" en sus derechos sobre el formato y el nombre 'Pasapalabra'.

Así lo han indicado a Europa Press fuentes de la productora, tras conocerse que Mediaset España reclama desde hace cuatro años a la Oficina de Propiedad Intelectual de la UE (EUIPO) la titularidad de la marca 'Pasapalabra', una reclamación que estaría próxima a resolverse.

En este sentido, ITV Studios ha destacado que la compañía "ostenta los derechos exclusivos sobre el formato y el nombre 'Pasapalabra', derechos que han sido reconocidos reiteradamente por el Tribunal Supremo español".

Del mismo modo, la propietaria del programa que emite Antena 3 en la actualidad ha apuntado que "Mediaset tiene prohibido utilizar el formato y el nombre Pasapalabra y ya ha abonado la mayor parte de la indemnización de 75 millones de euros a ITV Studios como compensación por la emisión ilegal de 'Pasapalabra' hasta 2019".

Para sustentar su reclamación ante EUIPO, Mediaset sostiene que el origen del nombre 'Pasapalabra' es el término 'Passaparola', que se acabó acuñando en el concurso italiano porque es la palabra que pronunciaban los concursantes cuando no conocían una respuesta. El grupo de Fuencarral se muestra optimista en cuanto a una resolución favorable a sus intereses.

Fuentes del sector consultadas por Europa Press indican que en caso de que la resolución fuera favorable a Mediaset, ITV Studios podría recurrir ante el Tribunal General en una primera instancia y ante el Tribunal Superior de Justicia Europeo (TJUE).

PROCESOS JUDICIALES ABIERTOS

La reclamación por parte de Mediaset de la marca 'Pasapalabra', que también es el nombre del concurso actualmente en emisión en Atresmedia, corre paralela a los procesos judiciales abiertos por la prueba final del programa, denominada 'El Rosco', y cuyo formato pertenece, según ha confirmado recientemente el Tribunal Supremo, a la compañía holandesa MC&F, obligando a Atresmedia a cesar en la emisión de esta prueba en Antena 3.

Tras esta sentencia, se conoció que la compañía holandesa había llegado a un acuerdo con Mediaset España para que adquiriera los derechos de la prueba. Sin embargo, la marca 'El Rosco', pertenece a ITV, propietaria del programa 'Pasabalabra' cuyos derechos de emisión ostenta actualmente Atresmedia, tal y como confirmó en 2023 el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) --en primera instancia del TJUE--, tras considerar que la maltesa Good Services actuó de mala fe al registrar una marca del mismo nombre para impedir su uso.

Tras la reciente sentencia del Supremo que obligaba a Atresmedia a cesar las emisiones de 'El Rosco' dentro del programa 'Pasapalabra', esta cadena estrenó una nueva prueba final denominada 'AlaZ', mientras que Mediaset España ha anunciado un nuevo programa que contendrá como prueba final el formato de 'El Rosco'.

Este jueves se hizo público que la compañía holandesa MC&F, propieraria del formato de la prueba conocida como 'El Rosco', prepara una demanda, con el apoyo de Mediaset, contra Atresmedia por la nueva prueba final de 'Pasapalabra', 'AlaZ'.

La demanda se presenta atendiendo al presunto incumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo que ordenó a Atresmedia dejar de emitir la prueba final conocida como 'El Rosco' por entender que la propietaria legítima es MC&F.

Atresmedia, por su parte, ha emitido un comunicado donde asegura que ha cumplido "escrupulosamente" con la sentencia del Tribunal Supremo, que ha ejecutado "de forma voluntaria", y que la nueva prueba final de 'Pasapalabra', 'AlaZ', no se basa en 'El Rosco', propiedad de la compañía holandesa MC&F.

Tanto Atresmedia e ITV Studios tienen "absoluta confianza en la solidez jurídica" de 'AlaZ' y se opondrán a cualquier pretensión de retirada cautelar del programa o de perjudicar su reputación.