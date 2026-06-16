IU registra una iniciativa en el Congreso para que RTVE publique una relación de puestos de trabajo en tres meses

Los diputados de IU Francisco Sierra y Enrique Santiago - IU

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Izquierda Unida ha registrado una iniciativa en el Congreso para exigir a la dirección de RTVE "una relación de puestos de trabajo detallada de toda la plantilla en el plazo de tres meses, identificando código de plaza, unidad orgánica, departamento, ocupación tipo, descripción de funciones y tareas, formación requerida para el puesto, tipo de acceso y complementos específicos".

Según ha dado a conocer este martes la formación política, el objetivo es "mejorar de manera notable" y en colaboración con los representantes de los profesionales de RTVE "la organización laboral de la Corporación como garantía de una buena prestación del servicio público audiovisual".

Para ello, también se prevé solicitar a los responsables de la radiotelevisión pública un plan de carrera de los trabajadores "como corresponde a la función pública de toda empresa del Estado".

La proposición no de ley se ha registrado para su debate en el Pleno o en la Comisión Mixta de Control Parlamentario de la Corporación RTVE y sus Sociedades. El trabajo ha sido coordinado y lleva la firma de Francisco Sierra, diputado de IU y portavoz en esta misma comisión, además de la del portavoz parlamentario de la formación, Enrique Santiago.

Para Francisco Sierra, "ni el marco normativo ha contribuido, ni la SEPI ha hecho posible, que la organización interna de las relaciones laborales responda a las exigencias propias de toda empresa pública, garantizando que la corporación cumple y establece un marco de organización de los recursos humanos acorde con los retos que la transformación digital introduce en el sector de medios de comunicación".

"RTVE es una SME del sector público institucional, con aproximadamente 7.000 personas en plantilla y con más de un 50% de su presupuesto proveniente de los Presupuestos Generales del Estado. Tiene asignadas unas funciones de servicio público recogidas en su correspondiente mandato marco, que ha de realizar con plantilla propia, entre las que se encuentran los porcentajes de producción que recoge el artículo 35 de la norma", ha recordado.

No obstante, "a día de hoy no existe una relación detallada de puestos de trabajo con una sistematización de funciones, salarios, complementos y estructura definida de organización laboral", a pesar de que desde el Grupo Plurinacional Sumar "se ha solicitado en varias ocasiones, en la Comisión de Control Parlamentario de RTVE, la necesidad de una reorganización de la política de personal, estableciendo, por criterios de transparencia, como empresa pública, el catálogo de puestos de trabajo, la remuneración y perfiles necesarios a cubrir por la institución ante los retos de la revolución digital".

NOMBRAMIENTOS DE LIBRE DESIGNACIÓN

Igualmente, la proposición no de ley demanda "un plan de carrera para establecer criterios claros y objetivos de promoción y ascenso profesional". "Es hora de sentar las bases de la autonomía en los medios públicos estableciendo reglas, funciones, procedimientos y concursos de promoción objetivados a partir de una RPT, como es normal en toda empresa pública del Estado", defiende.

En su parte propositiva plantea también "exigir a RTVE que haga público, previo establecimiento y aprobación por su Consejo de Administración, los criterios de pertinencia, idoneidad y competencia en la designación de cargos de libre designación que han de ejercer funciones directivas, publicitando, además, sus remuneraciones como las de todos los complementos salariales del conjunto de la plantilla".

Por último, reclama que se incluya en el contrato-programa "la validación y certificación de calidad de la organización de los recursos humanos por auditoría externa y promover en el IORTV un Observatorio de Análisis y Evaluación de Perfiles Laborales en Comunicación Audiovisual y Redes Digitales para la prestación del servicio público audiovisual".