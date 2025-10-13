Jan Martínez Ahrens ('El País): "La IA, bien empleada, es un instrumento poderosísimo para mejorar el periodismo"

El director de El País, Jan Martínez Ahrens, durante el foro de la Nueva Comunicación, en el Hotel Mandarin Oriental Ritz, a 13 de octubre de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El director de 'El País', Jan Martínez Ahrens, considera que "la Inteligencia Artificial (IA), bien empleada, es un instrumento poderosísimo para mejorar el periodismo", pero ha advertido de que aquello que se realice con esta tecnología hay que comunicárselo al lector.

Así lo ha defendido este lunes el director de 'El País' durante su participación en el Foro de la Nueva Comunicación en Madrid, donde Jan Martínez Ahrens ha sido presentado por la consejera delegada de Prisa, Pilar Gil Miguel.

En su intervención, Jan Martínez Ahrens ha señalado que existe un tipo de periodismo que, con la Inteligencia Artificial, "se va a hacer muchísimo mejor". "Lo que hay que tener claro es nuestro compromiso con el lector, nuestro código de transparencia", ha subrayado.

"Aquello hecho con Inteligencia Artificial tenemos que comunicárselo al lector y, además, tenemos que decirle cómo se ha hecho con Inteligencia Artificial", ha avisado el director de 'El País', al tiempo que ha asegurado que confía "plenamente" en esta tecnología, aunque va a haber que "aprender porque ahora mismo el camino no está tan claro". "Es un instrumento cargado de futuro", ha insistido.

"EL PRODUCTO EN PAPEL VA A DURAR MUCHO MÁS"

Por otro lado, Martínez Ahrens ha dicho que la edición impresa del diario es "estratégica" y ha añadido que en 'El País' se le tiene un "respeto inmenso" a los lectores que compran el periódico en los quioscos. "Respecto a lo que ocurría hace algunos años, donde las caídas eran de dos dígitos, se ha procedido una desaceleración en la caída que nos da la idea de que el producto en papel va a durar mucho más", ha manifestado.

En cuanto al modelo de suscripción digital y si se puede competir con la gratuidad de la información sin perder impacto público, el periodista ha defendido que "se puede y se debe" porque, a su juicio, la sostenibilidad del modelo pasa por las suscripciones. "Si queremos hacer buen periodismo tenemos que tener también de negocio saneada y las suscripciones forman parte de esa base de negocio", ha asegurado, para después añadir que ha sido un camino "complejo".

Martínez Ahrens ha explicado que, en la actualidad, el diario cuenta con un modelo que combina "la parte más abierta gratuita de registro con la de suscripción". "Y no hemos perdido impacto. Nosotros sentimos que seguimos teniendo muchísima influencia y, sobre todo, que hemos creado una comunidad de lectores y de suscriptores importante que nos sigue día a día", ha manifestado.

Preguntado sobre el Reglamento Europeo de Libertad de los Medios de Comunicación, el director ha asegurado que "todo lo que sea avanzar en el camino de la transparencia, del conocimiento, de lo que ocurre en los medios" le parece positivo y 'El País' lo apoya.

"Todo aquello que quiera ser utilizado, por parte de los poderes, para intentar cercar la libertad editorial, la autonomía editorial de un medio, nos parece dudoso", ha declarado, al tiempo que ha defendido que se legisle con transparencia y diálogo.

Finalmente, el director de 'El País' ha declarado que hay "una crisis de confianza en los medios en general" y que se ha producido una "multiplicación de información basura y de medios que no cumplen con el rigor mínimo". No obstante, es "optimista" y cree que los medios serios están "más fuertes que nunca".