Jane Goodall o la ILP 'No es mi cultura' contra la tauromaquía, entre los Premios Protección Animal de Derechos Sociales

Archivo - Jane Goodall, a 21 de junio de 2019. - Sven Hoppe/dpa - Archivo

MADRID, 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

La doctora Jane Goodall ha recibido a título póstumo el primer Premio Extraordinario a la Protección Animal 2026, concedido por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 en el marco de la primera edición de los Premios Nacionales de la Protección Animal, celebrada este martes en la sede del Ministerio.

Con estos galardones, que incluyen cinco premios y dos menciones honoríficas concedidos este martes, el Ministerio busca reconocer la trayectoria, dedicación y contribución de personas físicas, entidades sin ánimo de lucro y administraciones públicas a la consecución de objetivos de protección y bienestar animal en España.

Derechos Sociales ha puesto en valor "la especial vinculación" de Goodall con la protección animal en España. Según ha explicado, la experta respaldó el trabajo de centros españoles de rescate y rehabilitación de grandes simios, denunció de forma reiterada el sufrimiento animal provocado por la ganadería intensiva, apoyó la reintroducción del lince ibérico y promovió la implicación ciudadana en acciones de conservación y bienestar animal, entre otras actuaciones.

El segundo Premio Extraordinario a la Protección Animal 2026 ha recaído en la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) 'No es mi cultura'. El departamento ministerial ha reconocido a los organizadores por haber utilizado un instrumento constitucional de participación ciudadana para plantear una cuestión de protección animal y someterla a deliberación pública. La iniciativa reunió 715.606 firmas, de las cuales 664.777 fueron validadas por la Junta Electoral Central (JEC).

ESTERILIZACIÓN DE COLONIAS FELINAS

Por otro lado, el Ministerio ha entregado el Premio Nacional a la Mejor Iniciativa Institucional en Protección Animal al Ayuntamiento de Getafe por su Programa de Gestión y Control de colonias felinas urbanas, "que ha facilitado esterilizar y atender al 93% de los más de 1.400 gatos censados". Según ha explicado, este programa ha mejorado su eficiencia y transparencia desde 2020 mediante la incorporación de herramientas de gestión del censo, la colaboración con el voluntariado, los mecanismos de mediación y las campañas de sensibilización ciudadana.

En esta categoría, también ha concedido una mención honorífica al Ayuntamiento de A Coruña por la puesta en marcha de un "ecosistema de políticas públicas" dirigido a la construcción de una convivencia armónica entre animales y ciudadanía. Entre estas políticas, ha destacado el Programa PARES, una actividad dirigida a jóvenes con dificultades de relación social, ansiedad, depresión o fobia social, que utiliza la interacción con perros como herramienta terapéutica y educativa.

El Premio Nacional a la Mejor Iniciativa Social y Comunitaria en Protección Animal ha recaído en la fundación SrPerro Colega por su labor de protección animal centrada en la educación, la prevención y la sensibilización social, "que parte de la convicción de que mejorar la vida de los animales requiere también mejorar la relación que la sociedad establece con ellos".

Con este objetivo, la entidad trabaja para acercar información contrastada y accesible a la ciudadanía mediante consejos prácticos, pautas, cursos gratuitos e información de utilidad que permita a las familias gestionar adecuadamente las situaciones cotidianas.

En esta categoría, Derechos Sociales ha concedido una mención honorífica a la Asociación Los Cuatro de la Empanadilla por su labor altruista de rescate de gatos comunitarios con técnicas originales, muchas de ellas diseñadas por sus integrantes a partir de su experiencia. "En sus diez años de actividad, han rescatado a unos 8.000 gatos y han llevado a cabo casi 60 talleres de formación por toda España", ha destacado el Ministerio.

Por último, ha entregado el Premio Nacional a la Trayectoria y Compromiso con la Protección Animal a Andrea Sabine Hansen por su dedicación a la protección animal durante más de tres décadas de trabajo ininterrumpido en la atención, esterilización y cuidado de más de 27.000 gatos comunitarios en la isla de Gran Canaria a través de la Asociación por el Respeto y el Compromiso con los Animales y la Naturaleza (ARYCAN).

"Un compromiso personal que ha merecido el reconocimiento institucional, del colectivo veterinario y de la comunidad científica y universitaria", ha señalado el departamento.

Con estos galardones, el Ministerio encabezado por Pablo Bustinduy ha puesto de relieve la importancia de impulsar una cultura de respeto y responsabilidad hacia los animales, así como de reforzar la colaboración entre las instituciones, las entidades especializadas y la sociedad civil.

"La iniciativa se enmarca en el objetivo de avanzar hacia una sociedad más comprometida con el bienestar animal, en la que la sensibilización, la educación y la cooperación desempeñen un papel fundamental en la prevención del abandono y el maltrato", ha recalcado.