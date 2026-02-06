El jefe de la OMS apoya la regulación de las redes planteada por Sánchez y pide frenar su diseño "dañino y adictivo"

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. - GOBIERNO DE ESPAÑA - Archivo

MADRID 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha apoyado la propuesta del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de regular las redes sociales para proteger a la infancia.

"Estoy de acuerdo con Pedro Sánchez. La regulación y la rendición de cuentas en las redes sociales son importantes. Las plataformas deben diseñarse y gestionarse para proteger la seguridad y la salud de los niños", ha señalado el jefe de la OMS en una publicación en la red social X.

En este contexto, Adhanom ha apostado por que se cumplan límites de edad reales; frenar el diseño "dañino y adictivo" de las redes sociales; que las plataformas sean "transparentes" sobre los algoritmos; y que se sometan a una supervisión independiente.

Asimismo, ha asegurado que la evidencia demustra que los daños de las redes sociales "no se deben solo al uso, sino al diseño", por lo que ha defendido un "equilibrio digital" que reduzca el daño del uso excesivo de las redes "mientras se fortalece la alfabetización digital, la resiliencia y el acceso digital seguro".

El director general de la OMS ha hecho un llamamiento a las plataformas de redes sociales para que compartan sus datos con la comunidad científica para juntos poder "aprender y asesorar".

Entre las medidas propuestas por el presidente del Gobierno español destacan la prohibición de las redes sociales a menores de dieciséis años, así como perseguir a las plataformas que no retiren contenidos "de odio e ilegales".

De este modo quiere obligar a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, así como crear un sistema de "rastreo cuantificación y trazabilidad" que permita establecer una "huella de odio y polarización".