Los jesuitas renuevan su aplicación Rezandovoy con IA, texto sincronizado y oración desde el reloj

Aplicación Rezandovoy. - COMPAÑÍA DE JESÚS

MADRID 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La plataforma de oración 'Rezandovoy', de la Compañía de Jesús, con más de 800.000 usuarios únicos al mes, estrenará este viernes 19 de septiembre, coincidiendo con su 15 aniversario, una aplicación renovada con inteligencia artificial, texto sincronizado y oración desde el reloj.

Según explica la compañía en un comunicado, una de las novedades es un buscador al que cada persona podrá expresar lo que necesita con sus propias palabras, para encontrar la oración que mejor se ajuste a su necesidad, ya sea un duelo, una decisión importante o hacer un agradecimiento.

Sus impulsores destacan que este enfoque conecta con la llamada de Magnifica Humanitas, la encíclica de León XIV, "a desarrollar una tecnología guiada por la inteligencia, la conciencia y la responsabilidad humana".

Además, a partir del 19 de septiembre, las oraciones podrán seguirse también mediante texto sincronizado con la voz y la música. La novedad mejora la accesibilidad y permite que cada persona encuentre la forma de oración que mejor encaja con su situación: escuchar con los ojos cerrados, leer, combinar ambas experiencias o regresar a un determinado fragmento.

La aplicación también llega por primera vez al reloj, haciendo posible comenzar o seguir una oración sin necesidad de utilizar el teléfono móvil.

Además, con la nueva versión, Rezandovoy, Rezandovoy Infantil, Rezando Vamos y En Camino estarán reunidos en una misma aplicación para "acompañar a cada persona a lo largo de las distintas etapas de su vida".

"En estos quince años ha cambiado prácticamente toda la tecnología con la que hacemos Rezandovoy. Pero no ha cambiado aquello para lo que nació. No queremos utilizar la tecnología porque sea novedosa, sino cuando puede ayudarnos a acompañar mejor. Creemos que rezar cada día transforma la manera de vivir, y todo lo demás tiene que estar al servicio de eso", explica el equipo de Rezandovoy.

Rezandovoy nació en 2011 inspirado por la experiencia británica Pray As You Go, el proyecto de los jesuitas de Reino Unido que en 2026 celebra veinte años de existencia.