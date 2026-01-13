El jilguero europeo, Ave del Año 2026 de SEO/BirdLife

Archivo - Descienden un 19% las aves invernantes en España en 2023 respecto a 1998, según SEO/BirdLife - SEO/BIRDLIFE - Archivo

El jilguero europeo ha sido elegido como Ave del Año 2026 de SEO/BirdLife tras una votación abierta al público que ha registrado 11.515 votos, según ha informado la ONG este martes. A lo largo de este año, desarrollará actividades de comunicación, educación, incidencia y conservación para sensibilizar sobre la necesidad de proteger a esta ave (que sólo está protegida en Aragón y La Rioja).

Además, buscará concienciar a través de esos actos de la necesidad de mantener los hábitats que la sostienen, así como para contribuir a mejorar las prácticas agrícolas, los modelos urbanos y las políticas de conservación.

La ONG ha admitido que el jilguero europeo "no está amenazado". Según ha explicado, se trata de una especie abundante y de amplia distribución en España. En líneas generales, se encuentra presente en prácticamente todo el territorio --incluido Canarias y Baleares-- y cuenta con una población nacional estimada en torno a 14-15 millones de ejemplares.

Aún así, la organización ha recalcado que el jilguero europeo "representa un abanico muy completo de los diferentes problemas de conservación de la naturaleza, desde el modelo agrario y urbano hasta las capturas ilegales".

De esta manera, ha advertido que la especie enfrenta "amenazas significativas derivadas de las actividades humanas", como pueden ser la captura ilegal con fines de comercio y tenencia en cautividad y los efectos del uso excesivo de plaguicidas y herbicidas en los sistemas agrícolas, que según la ONG conllevan pérdidas cuantiosas de individuos cada temporada.

A través de la campaña 'Ave del Año 2026' --distinción anual que se retrotrae a 1988-- la organización pretende visibilizar estas amenazas y poner el foco sobre la importancia de conservar la biodiversidad en los paisajes agrarios, espacios donde el jilguero desarrolla gran parte de su ciclo vital.

"Como especie representativa de los entornos abiertos y multifuncionales --incluidos olivares, dehesas, pastizales con arbolado y márgenes agrícolas--, su elección aporta una valiosa oportunidad para impulsar un diálogo sobre modelos de agricultura más respetuosos con la naturaleza", ha destacado.

En esta línea de trabajo, SEO/BirdLife ha avanzado que también mantendrá en marcha proyectos como Agroestepas Ibéricas y el modelo Campos Vivos que defiende la recuperación de biodiversidad en agrosistemas como el olivar, el cereal y el viñedo, así como en avellanares y castañares. De acuerdo con la organización, esto se traduce en "valor añadido y diferenciación en el mercado, lo que beneficia a las especies como el jilguero europeo".

A su vez, continuará su trabajo para fomentar la biodiversidad urbana centrado en un modelo de ciudad basado en soluciones naturales, "capaz de mejorar la salud, la habitabilidad y la resiliencia urbana".

Asimismo, insistirá en que el proceso de desregulación propuesto por la Comisión Europea "no amenace los avances logrados" desde hace años gracias a la estrategia "De la granja a la mesa" del Pacto Verde Europeo, que promovía la reducción de pesticidas peligrosos, la prohibición de su uso en zonas sensibles y la implementación de prácticas agrícolas sostenibles.

"Además, el jilguero europeo es muy común en pueblos y ciudades; por lo que también va a permitir llamar la atención sobre la necesidad de reverdecer las ciudades y aplicar esquemas de jardinería menos intensiva", ha añadido.