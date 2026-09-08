Los judíos difunden vídeos para acercar su religión a los españoles ante la entrada en el Año Nuevo judío este viernes

Archivo - Varios hombres judíos con kipá. - Fernando Sánchez - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha comenzado a difundir una serie de vídeos cortos para acercar la cultura, tradición y religión judía a los españoles, ante la proximidad del Año Nuevo judío (Rosh Hashaná) que se celebrará el próximo viernes y sábado.

Según informa la FCJE en un comunicado, en este día, el pueblo judío "conmemora la creación del mundo y al sexto día, del ser humano y marca unos días de balance espiritual en los que el fiel realiza un examen de conciencia para superar los errores cometidos en el año que concluye".

Los judíos piden "perdón por las faltas ante los hombres y ante Dios" y, según la tradición, en todos los hogares, las chicas encienden las velas y recitan bendiciones.

En la sinagoga también se realizan unas lecturas especiales y se toca el Shofar, un tipo de trompeta fabricada con un cuerno de carnero, cuyo sonido invita a "despertar la conciencia de las personas con el fin de arrepentirse de los malos actos", según explica la FCJE.

Además, es costumbre comer algunos alimentos especiales que simbolizan bendición como la cabeza del carnero, dátiles, manzana con miel, puerro, acelgas, calabaza y muchos alimentos dulces.

El periodo de reflexión que arranca en Rosh Hashaná se prolonga durante diez días y culmina en Yom Kipur, el domingo 24 de septiembre. Durante este día, los judíos suelen ayunar y con la caída de la tarde rompen el ayuno con una comida "particularmente alegre" a la que invitan a las personas que están solas.