Judíos españoles lanzan el vídeo '7 de octubre, una herida abierta', para homenajear a las víctimas del ataque de Hamás

Imagen del vídeo de la FCJE por el segundo aniversario del ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023. - FCJE

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha lanzado este lunes un vídeo conmemorativo con motivo del segundo aniversario del ataque perpetrado por el grupo terrorista Hamás contra Israel, el 7 de octubre de 2023.

"La herida que se abrió el 7 de octubre de 2023, aún no ha sido cerrada. 48 personas aún siguen en manos de Hammas y el recuerdo de las 1.200 víctimas de aquel día sigue vivo en nuestros corazones", señala la FCJE en un comunicado.

Con este vídeo, titulado '7 de octubre, una herida abierta', quieren rendir homenaje a las víctimas de la "masacre" y recuerdan, de manera especial, a los ciudadanos españoles Maya Villalobo e Iván Illarramendi, que murieron en los atentados "en circunstancias de extrema violencia".

El vídeo ofrece un relato visual que combina declaraciones del presidente de la FCJE, David Obadía, del padre de Maya, Eduardo Villalobo, y del hermano de Iván, Ander Illarramendi, con "imágenes y reflexiones sobre el impacto humano, social y moral de aquella jornada trágica".

Con esta iniciativa, la FCJE quiere "mantener viva la memoria de las víctimas" y reafirmar su "compromiso con la dignidad humana, la paz y la justicia para que los valores de convivencia, respeto y solidaridad prevalezcan frente al odio y la violencia".