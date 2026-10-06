Los judíos piden "no normalizar ninguna forma de antisemitismo" en el tercer aniversario del ataque de Hamás a Israel

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Comunidades Judías de España (FCJE) ha hecho un llamamiento "a las instituciones, a los responsables políticos y al conjunto de la sociedad española" para "que no se normalice ninguna forma de antisemitismo" y reclaman "memoria, justicia y futuro", con motivo del tercer aniversario del ataque terrorista perpetrado por Hamás contra Israel el 7 de octubre de 2023.

"Que no se normalice ninguna forma de antisemitismo, odio o deshumanización, de tal manera que ningún ciudadano tenga que ocultar su identidad, sus símbolos o sus convicciones por miedo. A pesar del dolor, seguimos confiando en la consecución de un futuro de convivencia, seguridad y paz tanto para israelíes como para palestinos", ha subrayado la FCJE en un comunicado.

Entre otras iniciativas para conmemorar esta fecha, la FCJE ha lanzado un vídeo institucional titulado '7 de octubre: Memoria, justicia y futuro' y quiere unirse "al dolor de las familias de las personas asesinadas, de los secuestrados, y de quienes aún hoy siguen sufriendo las secuelas físicas y psicológicas de aquella trágica jornada".

Además, recuerdan "con inmensa tristeza" a los españoles Maya Villalobo e Iván Illarramendi, asesinados aquel día y envían su "especial solidaridad y cariño" a sus familiares y amigos.

Asimismo, afirman que los atentados del 7 de octubre cambiaron "profundamente" la vida de las comunidades judías en todo el mundo. En España, denuncian que "el incremento del antisemitismo posterior a estos atentados ha generado preocupación y ha obligado a reforzar la protección de instituciones, colegios, sinagogas y espacios de vida judía".

Por todo ello, invitan a toda la sociedad española a sumarse al recuerdo de las víctimas y a "rechazar cualquier forma de terrorismo, de odio o de justificación de la violencia".