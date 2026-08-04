Julio termina con 107 personas fallecidas en las carreteras, el segundo julio más bajo de la serie histórica

Archivo - Decenas de coches en la autovía A3, el primer día de la Operación Especial del Verano, a 30 de junio de 2023, en Madrid (España). DGT prevé 95 millones de desplazamientos de largo recorrido por carretera para este verano, un 1,75% más que los mo - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El mes de julio se ha saldado con 97 siniestros mortales en las carreteras, en los que han fallecido 107 personas, lo que supone la segunda cifra más baja de la serie histórica junto a 2014, por detrás del mes de julio de 2021 cuando se registraron 99 fallecidos.

Entonces, se produjeron 43,2 millones de movimientos de largo recorrido frente a los 49,5 registrados este mes (+6,3 millones), los cuales suponen un incremento del 2,14% respecto a julio de 2025, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

En julio, las vías convencionales se han cobrado la vida de casi 7 de cada 10 personas (73 en total), pero han descendido en 21 muertes respecto al mismo periodo del año anterior. Mientras las autopistas y autovías han registrado este mes 13 fallecidos más que en el mismo mes de 2025 hasta sumar un total de 34.

En cuanto al medio de desplazamiento, aunque el número de usuarios vulnerables fallecidos ha descendido con respecto al mismo mes de 2025 (-9), sí han aumentado los peatones hasta 8 fallecidos (+1) y los ciclistas hasta 6 fallecidos (+3). Por su parte, las muertes de usuarios de motocicleta han bajado en 13, hasta sumar un total de 21 fallecidos.

Por tipo de siniestro, los datos de la DGT muestran un descenso de los fallecidos por salidas de vía con 33 fallecidos, 16 menos que en el mismo mes del año anterior, mientras que aumentan las colisiones laterales, frontolaterales, traseras y múltiples con 28 fallecidos, 12 más que en julio de 2025.

Respecto al uso de los sistemas de seguridad, 13 de los fallecidos no hacían uso del correspondiente dispositivo de seguridad en el momento del siniestro: 8 conductores de turismo, 2 de furgoneta y 1 de camión no llevaban el cinturón de seguridad y 2 ciclistas no hacían uso del casco.

Por tramos de edad, aumentan los fallecidos de entre 45 y 54 años (+7) y los de entre 15 y 24 años (+2), comparados con el mismo mes del año anterior.

En el caso de las comunidades autónomas, Castilla y León, con 18 víctimas mortales, es la que mayor número de fallecidos registra este mes de julio y también la de mayor incremento con respecto al mismo mes de 2025.

Tráfico ha destacado también que el día con más víctimas mortales fue el viernes 10, con 9 fallecidos, mientras que, durante el mes de julio se registraron 2 días con 0 fallecidos: el jueves 9 y el martes 21.

OPERACIÓN ESPECIAL 1 DE AGOSTO

En lo que respecta a este último fin de semana que ha coincidido con la Operación especial 1 de agosto, desde las 15 horas del viernes 31 de julio y hasta la medianoche del domingo 2 de agosto, han fallecido en vías interurbanas 11 personas en 11 siniestros mortales.

En este sentido, 9 de las víctimas mortales lo fueron en siniestros ocurridos en carreteras convencionales y 2 en vías de alta capacidad. De los 11 fallecidos, 4 eran usuarios vulnerables, todos ellos motoristas. Todos los siniestros mortales fueron salidas de vía.

Los siniestros han tenido lugar en Castell de Castells (Alicante), Jurisdicción de Lara (Burgos), Hervás y Villamiel (Cáceres), Benicasim (Castellón), Cabana de Bergantiños (A Coruña), Lezo (Gipuzkoa), Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas) y Cebolla y Nambroca (Toledo). En lo que va de año han fallecido en las carreteras 611 personas, 36 menos que en el mismo periodo del pasado año.