Kiko Argüello, Fertilitas y EWTN España, entre los Premios Religión en Libertad 2025

MADRID 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cofundador del Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello, la clínica de naprotecnología Fertillitas, la cadena de televisión estadounidense EWTN, la reportera Marta Sanz Lovaine, el IES San Mateo, el proyecto Misericordia y la cantante Matina, han sido galardonados con los VIII Premios Religión en Libertad 2025.

En concreto, el Premio Especial del Año ha sido para Kiko Argüello por iniciar el Camino Neocatecumenal, que el jurado ha destacado como "una de las realidades eclesiales más difundidas y fecundas en todo el mundo".

El Premio Ciencia y Fe ha recaído en Fertilitas, institución española nacida hace siete años y fundada por Miguel Gabián, por haber "acompañado ya a cerca de 2.500 matrimonios" y haber "superado los 1.200 embarazos, devolviendo la alegría de la paternidad y maternidad a cientos de familias".

En la categoría Artes de la Imagen, ha sido galardonada EWTN España. La cadena nació en Alabama, Estados Unidos, en 1981, de manos de la madre Angélica, una monja clarisa de clausura y hoy es accesible en 300 millones de hogares de 140 países. El jurado ha destacado la "tenaz y perseverante" dirección de José Carlos González-Hurtado y la "valentía evangelizadora" de la cadena.

El Premio Caridad en Acción ha recaído en el Proyecto Misericordia, impulsado por un matrimonio formado por un francés (Román) y una brasileña (Reina), que en 2013 se establecieron en la Pincoya, Chile, y que junto con sus seis hijos, "suscitan voluntarios y experiencias de cercanía" con las personas en situación de pobreza en Estados Unidos, Argentina, Chile y Francia.

Por otro lado, en la categoría de Audacia ante el Mundo, ha sido premiada Marta Sanz Lovaine, reconocida por el jurado como unas "periodista de verdad, íntegra y valiente, que no ha temido desafiar una ideología perversa: la ideología de género".

Por su parte, Mate Zuazola, Matina, recibirá el Premio Música Cristiana por Matina y Góspel Libertad, un coro de música góspel con sede en Madrid dedicado a evangelizar a través de la música.

Además, en la categoría de Excelencia en Humanidades y Educación Clásica, ha sido galardonado el Instituto San Mateo, que alberga en sus aulas el programa Bachillerato de Excelencia desde 2012. El jurado ha destacado que una de sus máximas es la "excelencia académica" sin estar "reñido con su adscripción a la enseñanza pública o con la negativa de su director, Horacio Silvestre, a considerar a sus alumnos como 'un rebaño al que hay que pastorear en términos ideológicos'".

El acto de entrega, que será celebrado en colaboración con la Fundación Cultural Ángel Herrera Oria, tendrá lugar el miércoles 29 de octubre a las 19:30 horas en el Aula Magna de la Universidad San Pablo CEU (Julián Romea 23, Madrid), con entrada libre hasta completar aforo.