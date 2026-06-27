Lam Policía Nacional imparte el primer curso homologado por Europa a agentes destinados en zonas de conflicto

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MADRID 27 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha organizado esta semana el curso HEAT (Hostile Environment Awareness Training) en la Escuela Nacional de Policía de Ávila que por primera vez se realiza para dotar a los agentes una formación especializada en la actuación en zonas hostiles o de alto riesgo conforme a los estándares de la Escuela Europea de Seguridad y Defensa (ESDC) y encuadrado en la denominada Política Común de Seguridad y Defensa de la Unión Europea.

La iniciativa ha sido impulsada por la División de Cooperación Internacional y coordinada por la División de Formación y Perfeccionamiento, con la participación de especialistas del GEO, la UIP, TEDAX, el Gabinete Psicopedagógico, la Sección de Secuestros y Extorsiones y agentes con experiencia reciente en misiones internacionales.

El primer curso HEAT está orientado a preparar a los agentes que participarán en misiones internacionales en escenarios de conflicto o especial peligrosidad con un programa diseñado para que los participantes adquieran las competencias necesarias para actuar de forma rápida y segura en situaciones críticas, mediante una preparación intensiva que combina formación teórica con ejercicios prácticos de elevada exigencia física y psicológica.

Entre los contenidos, los agentes han tenido que prepararse ante la identificación de amenazas, la gestión de la regulación emocional, los primeros auxilios, la orientación en entornos hostiles, la respuesta antes ataques, secuestros o agresiones, así como la protección durante desplamientos, el traslado de heridos y conocimientos sobre armamento.

Como parte de la formación, los participantes afrontan escenarios inmersivos que recrean una misión ficticia en un país en conflicto, donde deben aplicar los conocimientos adquiridos durante el curso para responder a situaciones de riesgo similares a las que podrían encontrarse durante un despliegue real.

LA POLICÍA NACIONAL PRESENTE EN 10 MISIONES INTERNACIONALES

En la actualidad, la Policía Nacional mantiene agentes desplegados en diez misiones internacionales repartidas entre Naciones Unidas y la Unión Europea, desarrolladas en nueve países: República Centroafricana, Colombia, Irak, Libia, Mali, Ucrania, Palestina, Somalia y Moldavia. En total, 22 funcionarios participan actualmente en estas operaciones, una cifra que aumentará hasta los 26 en las próximas semanas.

Según la Policía Nacional, el incremento de efectivos responde al compromiso adquirido por España con el refuerzo de la Política Común de Seguridad y Defensa de la UE y con el fortalecimiento de la autonomía estratégica europea en un contexto internacional marcado por una creciente inestabilidad.

Hasta ahora, los agentes destinados a estas misiones debían completar un curso predespliegue, impartido por la Policía Nacional desde 2015 y reconocido por Naciones Unidas, mientras que la formación específica en ambientes hostiles solo podía obtenerse a través de la Escuela Europea de Seguridad y Defensa. Con la puesta en marcha del curso HEAT en España, esa capacitación pasa a integrarse en el itinerario formativo de la Policía Nacional.