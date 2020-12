Laura Fernández Espeso asume la Dirección General de The Mediapro Studio

MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

Mediapro ha anunciado este miércoles el nombramiento de Laura Fernández Espeso como directora general de The Mediapro Studio la factoría de creación, producción y distribución de contenido audiovisual de la compañía.

Así lo ha dado a conocer el grupo de comunicación, que ha detallado que Fernández Espeso dirigirá la gestión y la estrategia de todas las producciones y productoras integradas en The Mediapro Studio.

En este sentido, Mediapro ha indicado que Fernández Espeso está vinculada al grupo desde hace más de una década y ha sido una de las impulsoras de la creación, en 2019, de The Mediapro Studio como sello para agrupar todas las unidades de creación de contenidos de la compañía.

De este modo, ha destacado que, con una trayectoria de más de 20 años de experiencia en el sector de la producción, de su factoría han salido títulos como 'Águila Roja', 'El Internado: Laguna Negra', 'Los Serrano', 'Un paso adelante (UPA)', '7 vidas', 'Aída', 'Los hombres de Paco', entre otros.

Desde la creación de The Mediapro Studio, Fernández Espeso ha sido directora Corporativa y de Televisión, siendo responsable de la puesta en marcha de numerosos proyectos de ficción y de entretenimiento en todo el mundo, entre los que destacan 'The Head', 'Kosta (The Paradise)', 'Vis a Vis', 'Nasdrovia', 'Pequeña Victoria', 'El discípulo del Chef', 'Fernando', 'Six Dreams. Back to Win', 'Caminantes', 'El Ministerio del Tiempo' o 'Vamos Juan', entre otras.

"Laura ha sido una de las impulsoras del proyecto de The Mediapro Studio, hoy la mayor productora de contenidos de España y una de las que tienen mayor proyección internacional. Su capacidad de liderazgo y su experiencia han sido determinantes para ello, como lo serán para continuar su expansión y consolidación a nivel global", ha afirmado Tatxo Benet, socio gestor de Mediapro.

Para Fernández Espeso, "es una satisfacción estar al frente de este proyecto y de un equipo como el que ha hecho posible The Mediapro Studio, una labor en la que todos" han sumado fuerzas "con resultados más que satisfactorios después de su lanzamiento".

"Nos esperan grandes retos por delante con proyectos que ya tenemos en marcha y nuevas producciones con grandes talentos en todo el mundo", ha concluido Laura Fernández Espeso.