León XIV dice que Robert Prevost es del Real Madrid pero el Papa "es de todos los equipos"

El Papa León XIV - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

León XIV ha asegurado que para Robert Prevost el equipo español favorito es el Real Madrid, aunque ha matizado que el Papa "es de todos los equipos".

Así lo ha manifestado este sábado el Pontífice al ser preguntado por una periodista sobre si prefiere el Real Madrid o el Barcelona, durante su vuelo a España, en el que ha ido acompañado de 80 periodistas y una veintena de gráficos.

El Papa ha aterrizado este sábado 6 de junio en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a las 10.15 horas en un avión de la compañía Ita Airways y, unos minutos después, ha sido recibido por los Reyes Felipe VI y Letizia.

También ha acudido al aeropuerto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Pabellón de Estado del aeropuerto. A la llegada del Papa a España, las iglesias de Madrid le han dado la bienvenida al Papa con un repique de campanas.

El Papa, que llevaba la muceta y estola rojas sobre el hábito blanco, ha salido del avión a las 10.32 horas y el acto de recibimiento ha durado apenas 5 minutos, ya que a las 10.37 horas los Reyes han acompañado al Pontífice al interior de la terminal.

Al salir del avión, Prevost ha mandado un saludo con su mano derecha antes de bajar las escalares y ser saludado por los Reyes, que han sido los primeros en recibirle y han intercambiado unas palabras con León XIV, antes de comenzar su camino por la alfombra roja colocada a pie de pista.