León XIV inicia mañana su viaje a España, con una apretada agenda de una treintena de actos en siete días

Un cartel colocado en Madrid por la visita del Papa León XIV a España. - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV iniciará este sábado 6 de junio su viaje a España, en el que recorrerá más de 2.500 kilómetros --si se tiene en cuenta la distancia en línea recta de su recorrido entre Madrid, Barcelona, Gran Canaria y Tenerife-- y pronunciará 12 discursos, cinco homilías y cinco saludos. En total, participará en una treintena de actos en los siete días que durará su viaje.

La visita comenzará este sábado 6 de junio cuando el avión en el que viaja el Pontífice aterrice en la capital a las 10:30 horas, según la agenda oficial del viaje apostólico. En Madrid, además de los actos previstos, recorrerá más de 7 kilómetros en Papamóvil.

A las 11:30 horas tendrá lugar una ceremonia de bienvenida en el Palacio Real; posteriormente, los Reyes, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía mantendrán un encuentro privado con León XIV, y a continuación, a las 12:30 horas, tendrá lugar un encuentro institucional con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático, en el que el Papa pronunciará su primer discurso.

Ya por la tarde del sábado a las 18.00 horas, el Papa se desplazará al barrio de Lucero, en el distrito de Latina, para visitar a los operadores y usuarios del centro social 'Cedia 24 horas', donde realizará un saludo.

Durante este acto, la pastoral social de Madrid entregará un regalo al Papa: un árbol de madera tallado a mano por usuarios del Centro de Tratamiento de Adicciones (CTA) de Cáritas Madrid. Además, está prevista la actuación de Niña Pastori.

Ese mismo día a las 20.30 horas, tras un recorrido en papamóvil, participará en el primer acto multitudinario de su visita, la Vigilia de oración con los jóvenes, en la Plaza de Lima, en la que León XIV pronunciará su segundo discurso. Allí, responderá a las preguntas de una decena de jóvenes, abordando temas como la polarización, el sufrimiento, la vocación o el sentido de la vida; y habrá actuaciones de Hakuna, Siloé, Beret o Lola Tuduri, entre otros.

El domingo 7 de junio, a las 10.00 horas tendrá lugar en la Plaza de Cibeles la Misa con la homilía del Papa y la Procesión del Corpus Christi. Por la tarde, a las 16.30 horas, Robert Prevost tendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica y a las 18.00 horas se encontrará con representantes de la cultura, el arte la economía y el deporte en el Movistar Arena en el encuentro 'Tejer redes', en el que participarán Antonio Banderas, Rozalén y Carolina Marín, entre otros. A las 19.30 horas el Pontífice cenará en la residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo.

PRIMER PONTÍFICE EN EL PARLAMENTO ESPAÑOL

El lunes 8 de junio comenzará a las 09.30 con un encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura, para trasladarse después al Congreso, donde a las 10.30 se encontrará con los miembros del Parlamento español y se convertirá en el primer Papa que pronuncie un discurso ante la Cámara. Está previsto que Sánchez se encuentre con el Papa durante su viaje en al menos cuatro ocasiones: en el Aeropuerto de Barajas, la Nunciatura, el Congreso y la Sagrada Familia.

Después, a las 11.30 horas, el Papa se reunirá con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y realizará un saludo. Está previsto que el presidente de la CEE, Luis Argüello, dirija una alocución y que ambos firmen en el libro de honor. Además, habrá un intercambio de regalos y el Pontífice podrá saludar a los trabajadores de la CEE.

León XIV almorzará con los prelados en la Nunciatura Apostólica y a las 18.00 horas visitará la Catedral de Santa María de la Almudena para realizar una oración y homenaje a la Virgen. Más tarde, a las 19.00 horas, tendrá un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu. En este acto no faltará la magia, la música y las procesiones de la Virgen de la Almudena y el Cristo de Jesús de Medinaceli a pie de campo. El evento, presentado por Christian Gálvez y Patricia Pardo, contará con actuaciones como la de David Bustamante o el mago Jorge Blass.

El martes 9 de junio, el Pontífice se encontrará con los voluntarios de la visita a la capital en el Pabellón 3 de Ifema, y pronunciará otro discurso, antes de partir en avión a las 11.10 hacia Barcelona, cuya llegada esta prevista a El Prat a las 12.25 horas.

MISA EN EL ESTADIO OLÍMPICO Y EN LA SAGRADA FAMILIA

Ya en Barcelona está previsto el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, con homilía del Papa y a las 20.00 horas la vigilia de oración en el Estadio Olímpico 'LLuís Companys', con discurso del Santo Padre.

El miércoles 10 de junio, a las 10.50 horas, León XIV visitará el centro penitenciario 'Brians 1', donde se encontrará con 80 presos y escuchará el testimonio de dos reclusas; y a las 12.00 entrará en la Abadía de Montserrat, con la oración del Santo Rosario y discurso previsto del Pontífice. A las 13.00 almorzará con la comunidad benedictina de Montserrat.

Por la tarde, a las 16.30 horas, el Papa tendrá un encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesanas en la Iglesia de San Agustín y pronunciará otro discurso. A las 19.30 está prevista la misa en la Basílica de la Sagrada Familia y la inauguración de la torre de Jesucristo, a la que acudirá el presidente del Gobierno. El acto se dividirá en dos partes, la primera en el interior, donde el Pontífice celebrará la eucaristía, y la segunda parte en el exterior, cuando León XIV, situado en la fachada del nacimiento, bendecirá e inaugurará la Torre de Jesucristo. En total, asistirán al acto unas 8.000 personas y los organizadores han dicho que puede haber "sorpresas".

ENCUENTRO CON MIGRANTES EN CANARIAS

El jueves 11 de junio, el Papa se desplazará desde El Prat a las Palmas de Gran Canaria, donde está prevista su llegada a la base aérea de Gando a las 10.50 horas. De este modo, recupera la visita soñada por su antecesor, el Papa Francisco, que deseaba acudir a las islas para volver a poner el foco de la agenda mundial sobre las realidades del fenómeno migratorio.

De hecho, el primer discurso de Robert Prevost en el archipiélago tendrá lugar en un encuentro con las realidades de acogida a los migrantes en el puerto de Arguineguín, previsto a las 11.40 horas, donde escuchará el testimonio de cuatro migrantes de África y Latinoamérica, y realizará una ofrenda floral, y en el que también estará presente Pedro Sánchez. Después, se reunirá con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, así como seminaristas y agentes de pastoral en la catedral de Santa Ana, y pronunciará otro discurso. A las 18.30 horas, tendrá lugar la misa en el Estadio de Gran Canaria, a la que se han inscrito 50.000 personas.

El viernes 12 de abril, el Papa se trasladará a Santa Cruz de Tenerife, donde está prevista su llegada a Los Rodeos a las 09.10 horas. A las 09.30 horas, tendrá lugar el encuentro con migrantes del centro 'Las Raíces', con saludo del Pontífice. A las 10.10 horas, mantendrá otra reunión con las realidades de integración de los migrantes en la Plaza del Cristo de la Laguna.

A las 12.15 horas, León XIV pronunciará la última homilía de su viaje a España en la misa celebrada en el puerto de Santa Cruz de Tenerife. Ya a las 14.30 horas será la ceremonia de despedida en Los Rodeos, en la que participará el Rey Felipe VI, y a las 15.00 el Pontífice pondrá rumbo a Roma, donde se espera su llegada a las 20.10 horas.