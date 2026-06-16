León XIV invita al "diálogo" a los políticos españoles y "no siempre criticar e insultar a la oposición"

El Papa durante la celebración de la ceremonia oficial de despedida al Papa León XIV, en el Aeropuerto Internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos, a 12 de junio de 2026, en San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). - Eloísa Pérez / ACFI - Europa Press

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha hecho un llamamiento a los políticos españoles para invitarles al "diálogo", a escucharse "mutuamente" y "no siempre criticar e insultar a la oposición sin llegar a acuerdos por el bien común", ha afirmado este martes en declaraciones a los medios.

Tras su visita a España y los ocho minutos de ovación que cosechó su discurso en el Congreso, el Pontífice ha rechazado querer involucrarse en la política española ni en la de otros países, y ha reiterado el mensaje que mandó en su intervención en las Cortes para pedir respeto a la "dignidad humana" y a "toda persona".

León XIV ha tildado de "maravilloso" el viaje a España que realizó del 6 al 12 de junio y ha asegurado que le dejó "sumamente satisfecho" tras su paso por Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, según recoge Vatican News.

"Se podría pensar que aquí sí, aquí quizás menos, aquí sí o no, pero lo cierto es que fue algo maravilloso". El Pontífice ha destacado lo "bien preparado" que estuvo "cada momento".

"Hay que decir también que los obispos, junto con tantos laicos y voluntarios que trabajaron en todas partes para prepararlo todo, fueron maravillosos", ha insistido León XIV que ha destacado lo "feliz" que estaba el pueblo.