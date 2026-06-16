León XIV invita al "diálogo" a los políticos españoles y "no siempre criticar e insultar a la oposición"

El Papa durante la celebración de la ceremonia oficial de despedida al Papa León XIV, en el Aeropuerto Internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos, a 12 de junio de 2026, en San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España).
El Papa durante la celebración de la ceremonia oficial de despedida al Papa León XIV, en el Aeropuerto Internacional de Tenerife Norte-Los Rodeos, a 12 de junio de 2026, en San Cristóbal de La Laguna, Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias (España). - Eloísa Pérez / ACFI - Europa Press
Europa Press Sociedad
Publicado: martes, 16 junio 2026 23:13
Seguir en

MADRID 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha hecho un llamamiento a los políticos españoles para invitarles al "diálogo", a escucharse "mutuamente" y "no siempre criticar e insultar a la oposición sin llegar a acuerdos por el bien común", ha afirmado este martes en declaraciones a los medios.

Tras su visita a España y los ocho minutos de ovación que cosechó su discurso en el Congreso, el Pontífice ha rechazado querer involucrarse en la política española ni en la de otros países, y ha reiterado el mensaje que mandó en su intervención en las Cortes para pedir respeto a la "dignidad humana" y a "toda persona".

León XIV ha tildado de "maravilloso" el viaje a España que realizó del 6 al 12 de junio y ha asegurado que le dejó "sumamente satisfecho" tras su paso por Madrid, Barcelona y las Islas Canarias, según recoge Vatican News.

"Se podría pensar que aquí sí, aquí quizás menos, aquí sí o no, pero lo cierto es que fue algo maravilloso". El Pontífice ha destacado lo "bien preparado" que estuvo "cada momento".

"Hay que decir también que los obispos, junto con tantos laicos y voluntarios que trabajaron en todas partes para prepararlo todo, fueron maravillosos", ha insistido León XIV que ha destacado lo "feliz" que estaba el pueblo.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado