León XIV lavará los pies de 12 sacerdotes y cargará la Cruz en el Via Crucis en su primera Semana Santa como Papa

El Papa el domingo de Ramos. - Marco Iacobucci/IPA via ZUMA Pre / DPA

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV lavará los pies de 12 sacerdotes en la Misa de la Cena del Señor el Jueves Santo y cargará la Cruz en cada estación del Via Crucis que se celebrará en el Coliseo de Roma el Viernes Santo, en la que es su primera Semana Santa como Pontífice, según ha informado el portal oficial del Vaticano 'Vatican News'.

En concreto, las celebraciones del Triduo Pascual, en las que se conmemoran la pasión, muerte y resurrección de Jesús, comenzarán este Jueves Santo con la Misa Crismal a las 9:30 horas en la Basílica de San Pedro y la Misa vespertina en la Basílica de San Juan de Letrán, a las 17:30 horas, donde el Papa lavará los pies de 11 sacerdotes ordenados el año pasado por el propio León XIV y del director espiritual del Pontificio Seminario Mayor Romano, Renzo Chiesa.

Además, el Viernes Santo, a las 17:00 horas, presidirá la Celebración de la Pasión del Señor, en la Basílica de San Pedro; y a las 21:15 horas, su primer Via Crucis como Papa, en el que cargará la Cruz durante las 14 estaciones en el Coliseo de Roma. Por su parte, Francesco Patton, que fue custodio de Tierra Santa entre 2016 y 2025, será el encargado de escribir las meditaciones sobre el camino de Jesús hacia el Gólgota.

Por la noche del Sábado Santo, 4 de abril, a las 21:00 horas, presidirá la Vigilia Pascual de la noche santa, en la Basílica de San Pedro, y el Domingo de Pascua de Resurrección, celebrará la Misa del Día, a las 10:15 horas en la Plaza de San Pedro, y cerrará su primera Semana Santa como Papa con la tradicional bendición 'Urbi et Orbi, a las 12:00 horas, impartida desde la Logia central de la Basílica de San Pedro.

RECUERDO DEL PAPA FRANCISCO

La Semana Santa de este año estará marcada por el recuerdo del Papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril de 2025, justo el día después del Domingo de Pascua.

Aunque estuvo ausente de las celebraciones del Triduo Pascual, debido a su convalecencia por una neumonía que le mantuvo hospitalizado durante más de un mes, Bergoglio sí redactó las homilías y las meditaciones del Via Crucis, y visitó la cárcel Regina Coeli en Roma el Jueves Santo donde mantuvo un encuentro con 70 reclusos.

En 2013, cuando fue elegido Pontífice, Francisco instauró la tradición de acudir el Jueves Santo a una cárcel para lavar los pies de varios reclusos.

"Me gusta hacer cada año lo que hizo Jesús el Jueves Santo, el lavatorio de los pies, en la cárcel. Este año no puedo, pero sí puedo y quiero estar cerca de ustedes. Rezo por ustedes y sus familias", señaló Francisco el 17 de abril de 2025 tras un breve saludo de la directora de la Penitenciaría, Claudia Clementi.

El Domingo de Pascua, el Papa Francisco, sin cánulas nasales, saludó y dirigió su bendición a todos. "Que el Señor nos bendiga a todos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo", pronunció, tras la lectura del mensaje de Pascua.

En este mensaje, que fue leído por el maestro de Ceremonias Pontificias, Diego Ravelli, pidió el cese del fuego en Gaza, la liberación de los rehenes y apeló al "desarme" de los países para conseguir un mundo sin guerras.

"La paz no es posible sin un verdadero desarme. La exigencia que cada pueblo tiene de proveer a su propia defensa no puede transformarse en una carrera general al rearme. La luz de la Pascua nos invita a derribar las barreras que crean divisiones y están cargadas de consecuencias políticas y económicas", señaló.