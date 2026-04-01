El Papa nombra a Paola Fanelli nueva directora de Recursos Humanos del Vaticano, en sustitución del español Luis Herrera

Archivo - Miles de personas en la plaza de San Pedro. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha nombrado a la experta en finanzas Paola Fanelli como nueva directora de Recursos Humanos del Vaticano --departamento que depende de la Secretaría de Economía--, en sustitución del español Luis Herrera Tejedor, según ha informado este miércoles la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Graduada con honores en 1989 por la Universidad Bocconi de Milán en Investigación Operativa, Fanelli trabajó en Accenture en el área de cambio organizacional y el rediseño de procesos de Recursos Humanos en diversos sectores industriales.

Además, cuenta con experiencia en el sector bancario, donde trabajó como gerente de Programa para Mediocredito Centrale en la fusión entre Banco di Sicilia y Sicilcassa.

En 1999, se convirtió en subdirectora general de Cassa di Risparmio di Pescara, donde lideró la innovación de procesos, recursos y sistemas de información. Posteriormente, en 2001, se unió al Grupo BNL BNP Paribas, donde desempeñó funciones en Gestión de Personas y Cambio, Comunicación y Responsabilidad Social Corporativa.