León XIV pide aliviar la soledad de las personas mayores: "¡Visita a tus abuelos!"

El Papa León XIV durante la celebración de la Santa Misa multitudinaria, a 11 de junio de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, Canarias (España). - Eros Santana / ACFI - Europa Press

MADRID 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

León XIV ha hecho un llamamiento para que se realicen más esfuerzos para aliviar la soledad de las personas mayores en un mensaje con motivo del Día Mundial de los Abuelos y las Personas Mayores, que se celebra el próximo 26 de julio: "¡Visita a tus abuelos!", exhorta el Pontífice.

Así, el Papa ha hecho una petición para todos, pero especialmente para los jóvenes, para que visiten a sus abuelos, a sus familiares mayores y también a quienes no reciben visitas. "Un velo parece cubrir la vida de muchos ancianos, difuminando sus rasgos --ha lamentado Robert Prevost, de 70 años, en el mensaje publicado este lunes--. En algunas residencias, existe el peligro de que la singularidad de cada persona se reduzca al número de su cama o a su estado de salud. Esto debe contrarrestarse con visitas".

Según informa Vatican News, el tema de este año para la Jornada Mundial de Oración por los Ancianos proviene del Libro de Isaías y dice: "Pero nunca te olvidaré" (Isaías 49:15). En este sentido, León XIV recuerda que el amor de Dios, que no olvida a nadie, es una respuesta al anonimato en el que con demasiada frecuencia se pierde la vida humana.

En este sentido, critica que a menudo se percibe a las personas mayores como una carga y que una economía impulsada por el lucro debilita los lazos familiares. El Papa también exhorta a las personas mayores a descubrir que Dios les ha dotado de un amor imperecedero. "Aunque esta idea nos parezca extraña, es cierto que incluso en la vejez no dejamos de ser hijos e hijas, y por eso la invitación a regresar a los brazos de Dios, cuyo amor es paternal y maternal, sigue vigente cada día", añade.

Además, subraya que las personas mayores no deben avergonzarse de su fragilidad. "Esta misma debilidad encierra un nuevo potencial que ilumina otras etapas de la vida. Porque cuando se acepta y se reconoce, la fragilidad abre el corazón al apoyo mutuo y a la invocación a Dios", asegura al tiempo que pide que recen con él por una pronta paz en todo el mundo.