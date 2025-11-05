León XIV pide a la comunidad internacional que "no olvide" al pueblo birmano y le proporcione asistencia humanitaria

Archivo - El Papa León XIV en una fotografía de archivo. - Stefano Spaziani - Europa Press - Archivo

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que "no olvide" a la población de Birmania y le proporcione ayuda humanitaria.

"Les invito a unirse a mí en oración por las personas afectadas por los conflictos armados en diversas partes del mundo. Pienso en particular en Myanmar. E insto a la comunidad internacional a que no olvide al pueblo birmano y a que le proporcione la asistencia humanitaria necesaria", ha pedido el Pontífice, este miércoles, tras su audiencia general.

Birmania se encuentra sumida en una grave crisis desde el golpe de Estado perpetrado por el Ejército para anular los resultados de las elecciones generales de noviembre de 2020, en las que la Liga Nacional para la Democracia (LND), el partido de la ex 'líder de facto' del país Aung San Suu Kyi, se hizo con la victoria.

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que el Ejército de la junta militar de Birmania ha llevado a cabo en los últimos años "crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra, la detención arbitraria de políticos de la oposición y la disolución y criminalización de partidos políticos de la oposición".