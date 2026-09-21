León XIV pronunciará 26 discursos, homilías y saludos en su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre

Archivo - El Papa León XIV. - Alejandro Barrosa / ACFI / Europa Press / Pool - E

MADRID 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV realizará hasta 26 intervenciones, entre discursos, homilías, saludos y un Ángelus, durante su viaje a Uruguay, Argentina y Perú, que tendrá lugar del 6 al 17 de noviembre, según la agenda del viaje, difundida este lunes por la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

Durante once días, el Pontífice realizará un recorrido por diez ciudades que combinará encuentros con autoridades y representantes de la sociedad, celebraciones litúrgicas, momentos de oración y encuentros con las comunidades eclesiales y distintos sectores de la población. La visita responde a las invitaciones de los jefes de Estado y de las autoridades eclesiásticas de los tres países.

La primera etapa tendrá lugar en Uruguay, donde el Pontífice permanecerá del 6 al 8 de noviembre y visitará Montevideo, Paysandú y Florida. El programa prevé una misa en la plaza de la Catedral Basílica de Florida; la visita al barrio de Casavalle; una reunión con el mundo de la educación en la Universidad Católica de Uruguay y una vigilia de oración en el Estadio Centenario de Montevideo.

Será la primera visita de un Papa al país desde el viaje de san Juan Pablo II en 1988. El lema elegido para esta etapa es 'Les anuncio una gran alegría'.

El 8 de noviembre, León XIV llegará a Argentina, donde permanecerá hasta el día 11 y visitará Buenos Aires, Córdoba y Luján. La última visita de un Pontífice fue la de san Juan Pablo II en 1987. El lema de esta etapa será: 'Bienvenidos todos. Vayan y anuncien'.

Entre otros actos, el Papa visitará el 'Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole' y presidirá una vigilia con los jóvenes en el Monumento a los españoles de Buenos Aires.

El 11 de noviembre, el Papa viajará a Perú, donde permanecerá hasta el 17 de noviembre. Será la etapa más extensa del viaje y comprenderá Lima, Chiclayo, Cuzco y Pucallpa. El lema será 'Abramos el corazón'.

La visita tendrá un significado particular para León XIV, quien desarrolló durante años su ministerio misionero y pastoral en el país. Llegó a Perú como joven misionero agustino y posteriormente fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023.

Entre otros, mantendrá un encuentro con los misioneros, las misioneras y los representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao de Pucallpa.