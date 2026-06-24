León XIV propone la eucaristía como "antídoto contra las divisiones" que "amenazan el mundo"

El Papa en el papamóvil. - marco iacobucci / Zuma Press / Europa Press / Cont

MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha propuesto la eucaristía como "antídoto contra las divisiones" que "amenazan el mundo". Así lo ha expresado durante la audiencia general de este miércoles.

"Así, incorporándonos a Cristo, la Eucaristía nos enseña a adoptar el estilo de vida del mismo Señor Jesús, marcado por el don gratuito de sí mismo. Este don nos hace entrar, por esto, en la dinámica de la unidad, que ofrece un poderoso antídoto a los fermentos de división que amenazan nuestro mundo, nuestras comunidades, nuestras familias, nuestro corazón", ha subrayado el Pontífice.

También ha hecho hincapié en el papel de la comunidad reunida en la celebración de la misa y ha indicado que el sacrificio se ofrece "no solo por medio del sacerdote, sino también junto con él".

Además, ha centrado su atención en las dos partes fundamentales de la misa: la Liturgia de la Palabra y la Celebración de la Eucaristía, ambas "tan estrechamente vinculadas que constituyen un solo acto de culto".

Respecto a la escucha y la reflexión sobre los textos bíblicos en la liturgia, el Papa ha aclarado que "no se trata simplemente de adquirir conocimiento intelectual de la Sagrada Escritura" sino que los cristianos están llamados a recibir la Palabra de Dios "viva y activa", que se dirige tanto a toda la Iglesia como a cada persona.