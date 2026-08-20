León XIV recibe al presidente de Líbano y muestra "preocupación" por las "dificultades" en el acuerdo de paz - VATICAN NEWS

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV ha recibido este jueves en el Palacio Apostólico Vaticano al presidente de la República del Líbano, Joseph Aoun, en un encuentro en el que la Santa Sede ha expresado su "preocupación" por las dificultades en la aplicación del acuerdo de paz firmado en junio por Estados Unidos, Israel y Líbano.

Según ha informado 'Vatican News', el tema central de las "cordiales conversaciones" fue el Trilateral Framework Agreement, firmado en Washington por Estados Unidos, Israel y Líbano el pasado 26 de junio, "con el objetivo de estabilizar las fronteras meridionales de la República del Líbano y alcanzar una paz justa y duradera".

En este sentido, la Santa Sede, que ha expresado su satisfacción por la firma del documento, ha manifestado su "preocupación" por las dificultades que se están experimentando para ponerlo en práctica, y ha asegurado su apoyo a los esfuerzos que van en ese sentido.

Por su parte, en un comunicado publicado en el sitio web de la Presidencia libanesa, el presidente Joseph Aoun ha retiterado su gratitud al Papa y a la Santa Sede por todos los esfuerzos realizados en apoyo a Líbano. Además, ha pedido que se sigan respaldando las peticiones de Beirut, entre las que destaca la de obligar a Israel a cumplir los términos del acuerdo marco, firmado bajo los auspicios de Estados Unidos el 26 de junio.

Igualmente, Aoun ha solicitado que Israel cese los ataques diarios que tienen como blanco, en particular, a civiles, infraestructuras y aldeas en el sur del país, y que se retire de los territorios ocupados con miras a la reconstrucción de lo que ha sido destruido y al regreso de los desplazados.

También ha subrayado que dichas medidas deben ir acompañadas de la extensión de la autoridad del Estado libanés sobre todo su territorio.