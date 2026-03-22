León XIV renueva su llamamiento a la paz para Oriente Medio: "No podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento"

Archivo - El Papa León durante la celebración del Ángelus en la plaza de San Pedro (Vaticano) a 15 de febrero de 2026. - Vatican Media / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Papa ha renovado su llamamiento a la paz ante la situación en Oriente Medio y ha asegurado que no se puede "permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas indefensas, víctimas de estos conflictos".

Así lo ha expresado tras el rezo del Ángelus este domingo, donde también ha afirmado que "lo que las hiere a ellas, lacera a toda la humanidad. La muerte y el dolor provocados por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un grito ante Dios", como ha dicho dirigiéndose a la multitud congregada en la plaza de San Pedro.

Asimismo, León XIV ha asegurado que "sigue con tristeza" los avances de la situación en Oriente Medio así como "en otras partes del mundo devastadas por la guerra y la violencia" y ha pedido que "cesen las hostilidades y que se abran finalmente caminos de paz" que estén basados "en el diálogo sincero y en el respecto a la dignidad de cada persona humana".