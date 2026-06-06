León XIV saluda en Nunciatura a cientos de personas de camino al centro de Cáritas: "¡Viva el Papa!"

El Papa León XIV sale de la sede de la Nunciatura Apostólica, a 6 de junio de 2026, en Madrid (España). - Diego Radamés - Europa Press

MADRID, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

León XIV ha salido de la Nunciatura Apostólica de Madrid a las 17.50 horas en un coche oficial con la ventanilla bajada y ha saludado a los cientos de personas congregadas en la calle de enfrente que han esperado horas para verle y han pasado los minutos previos a su salida entre gritos de "¡Viva el Papa!" y "¡Esta es la juventud del Papa!".

Muchos portaban abanicos, sombreros y gafas de sol para lidiar con el calor. Algunos se han subido a escalerillas de metal traídas de casa o a un poyete para tener más posibilidades de captar alguna visión del Pontífice y sillas plegables para poder aguantar la espera. A diferencia de los que le han visto entrar a la Nunciatura a la hora de comer, por la tarde había más familias y personas mayores entre los agolpados frente al edificio.

El Pontífice ha pasado unas tres horas en Nunciatura, a la que ha llegado a las 14,17 horas, entre aplausos y gritos de 600 personas que le han esperado en la calle de enfrente, justo fuera del perímetro de seguridad, según han señalado a Europa Press policías apostados en la zona. Le han recibido entre aplausos y gritos de "¡Papa León, asómate al balcón!", "¡Que salga el Papa!" y "¡Esta es la juventud del Papa!".

Durante este tiempo, se ha reunido con un grupo de 30 enfermos en la Nunciatura Apostólica de Madrid, según han explicado a Europa Press desde la Pastoral de la Salud, que ha coordinado el encuentro. Desde allí, León XIV se desplazará para visitar el Centro de Información y Acogida de Cáritas, donde conocerá de primera mano su labor y podrá visitar hay quienes trabajan en él.

Varias personas que no han llegado a verle entrar preguntaban después a los periodistas y personal de seguridad cuándo iba a salir, para ver si tendrían otra oportunidad de atisbar al Pontífice. Un grupo de chicas formado por María, Marta, Marta y Teresa (de 21 a 28 años) no han llegado a ver al Papa entrar en el edificio y han decidido quedarse a comer frente a la Nunciatura para no perderse la salida.

Son voluntarias de la asociación DisKamp, que organiza actividades de ocio para jóvenes con discapacidad. En declaraciones a Europa Press, han asegurado estar "a tope" con la visita del Papa y confirman que van a acudir tanto a la Vigilia como a la Misa de mañana. "Llevamos esperando toda la semana", dice una de las integrantes del grupo.

Por su parte, Daphne, de 43 años, se ha quedado esperando frente a la Nunciatura con su familia. No han llegado a ver al Papa entrar por "tres minutos" y no querían volvérselo a perder. En declaraciones a Europa Press, ha explicado que su familia es francesa y que están apuntados para asistir a algún evento este fin de semana junto a la parroquia de El San Luis de los Franceses.

Además, ha añadido que su hijo quiere ser sacerdote y que le ha escrito ya una carta al Pontífice para pedirle su bendición. "Los niños querían una bendición del Papa porque caminamos en familia en la fe y eso. Entonces la venida del papa es un poco para que sigamos siempre unidos a Cristo, para darnos más fuego para poder repartir el amor de Jesús a nuestro alrededor", ha indicado.

Mantienen la ilusión de ver al Papa aunque reconoce que les ha tocado en zonas bastante lejos tanto para la Vigilia de esta tarde como para la Misa de mañana. Por otro lado, Daphne ha destacado que en España ve que hay más jóvenes que vuelven a la Iglesia.

"Estamos muy ilusionados de que venga el Papa también para que otros jóvenes entiendan que la Iglesia no es un lugar de juicio, de juzgar a personas por sus elecciones de vida o eso. No, la Iglesia es la Iglesia de todos. Todos somos hijos de Dios, hermanos en Cristo, que nos digamos católicos o no católicos, y que nos tenemos que amar todos los unos a los otros cual sea nuestra elección. Yo creo que también es lo que quiere decir el Papa", ha destacado.

ESTERILLA PARA COGER SITIO EN CIBELES

Antes de comer, muchos de los agolpados frente a la Nunciatura han sido jóvenes. Algunos han rezado el rosario durante la espera y otros han aprovechado para tomarse el bocata, siempre atentos al desarrollo de la visita del Papa a través de la cobertura de los medios de comunicación.

También ha habido muchos que han decidido traerse la esterilla. Ese es el caso de Nicolás (26 años) que ha venido de la Pastoral Juvenil de Valladolid. Viajó ayer en tren y en declaraciones a Europa Press ha señalado que desde la organización les han recomendado "quedarse por ahí esta noche hasta que abrieran el recinto para la misa de mañana" en Cibeles.

El hecho de ver a León XIV no es su mayor expectativa ya que le vio el verano pasado en el Jubileo. "A mí me gusta por el tema del compartir. Muchos de los que vienen de mi parroquia es la primera vez que vienen a un encuentro de esta magnitud. Mis expectativas van un poco más por ahí, el que lo disfruten", ha indicado.

Marcos, sacerdote de la Pastoral Juvenil de Valladolid, ha pasado entre las personas esperando frente a la Nunciatura, avisando a través de un megáfono del desarrollo de la visita del Papa al Palacio Real para que pudiesen abrir los bocatas .

En declaraciones a Europa Press dice que "estas ocasiones en las que viene el Papa a tu país no hay que desaprovecharlas". "Hace 15 años que no vive un Papa y el Papa León, además, está causando mucha afinidad entre los jóvenes", ha destacado.

"¡PAPA LEÓN, TE QUEREMOS UN MONTÓN!"

Hay carteles de 'Madrid con el Papa' y 'Alzad la mirada'. Muchos asistentes han portado también banderas de España o de, por ejemplo, Andalucía. Ese es el caso de un grupo de chicas jóvenes que se entretiene cantando y gritando lemas como "¡Papa León, te queremos un montón!" o "¡Esta es la juventud del Papa!".

Marta, Reyes, Lucía y Emma (en el percentil más joven de los asistentes) pertenecen al Club Juvenil El Nogal de Córdoba. En declaraciones a Europa Press, han explicado que viajaron ayer a Madrid en autobús. Algunas eran demasiado jóvenes para haber participado en la JMJ de 2011, por lo que esta es la primera vez que van a ver a un Papa en España.

Entre aplausos, gritos y distracciones a cada coche que pasa en el que podría viajar Leon XIV, Reyes ha explicado que le hace muchísima ilusión ver al Pontífice. "Tengo muchas ganas de escuchar qué tiene que decir específicamente a los españoles para darnos ánimo y luego ver a mucha gente en la calle dándole mucho cariño", ha indicado.

Además, ha destacado que aunque mucha gente se piense lo contrario, "esta es una iglesia joven". "Creo que ha venido porque nos ha visto que estábamos un poco descarrilados. Quiero ver lo que nos dice y si es así, a ver cómo nos ayuda. Obviamente vamos a apreciarlo un montón", añade Marta.

Mientras, Martina, de 11 años, ha podido ver al Papa tras esperar con su familia durante media hora. Es la primera vez que ve a uno y ha destacado que le ha parecido "muy especial". En declaraciones a Europa Press, ella y su madre han señalado que irán a la misa de este domingo en Cibeles.

También Ana, de 43 años, se ha acercado con una amiga y las hijas de ambas para ver al Papa. Ya lo habían intentado esta mañana pero "se les ha escapado", según han señalado en declaraciones a Europa Press. Dado que no se van a acercar a ninguno de los otros actos programados para este fin de semana, esta era su oportunidad para ver al Pontífice. "Ha sido emocionante", han dicho.