León XIV, tercer Papa ingresado en el Hospital Gemelli de Roma, tras Juan Pablo II y Francisco

25 September 2026, France, Orly: Pope Leo XIV listens as France's President arrives at the Elysee Presidential Palace ahead of a meeting at the start of his four-day visit to France. Photo: Julien Mattia/Le Pictorium via ZUMA Press/dpa - Julien Mattia/Le Pictorium via Z / DPA

MADRID 13 Oct. (EUROPA PRESS) -

El anuncio de León XIV, tras el tradicional rezo del Ángelus, de que iba a someterse a una intervención después de que los médicos le detectaran un nódulo pulmonar durante una revisión, se suma a otros momentos en que los Papas han compartido su fragilidad con los fieles. Además, Prevost se convierte en el tercer Pontífice que será atendido en el Hospital Policlínico Gemelli, tras Francisco y Juan Pablo II, que calificó al centro hospitalario de 'Vaticano número tres'.

En cualquier caso, debido a las obras en el centro, Robert Prevost no ocupará la 'suite' papal sino que se situará en la misma planta en una sala adyacente.

"Recientemente, durante unos controles, los médicos me encontraron un módulo circunscrito en el pulmón. Ha sido detectado en una fase muy temprana y bien localizado", explicó el domingo el Pontífice ante los fieles congregados en la plaza de San Pedro del Vaticano. Así, detalló que los médicos que le habían atendido consideraron conveniente intervenir. "Siguiendo sus consejos, he decidido operarme para extraerlo", precisó.

La operación tendrá lugar este martes en el Hospital Policlínico Gemelli, donde ya se encuentra el Papa, que será operado esta tarde. Este hospital de Roma dispone de un "apartamento papal" de 200 metros cuadrados en la décima planta, acondicionado con un dormitorio principal, una sala de estar, un baño adaptado y una capilla privada.

El centro cobró especial relevancia cuando en 1981 atendió a Juan Pablo II tras el atentado sufrido en la Plaza de San Pedro. Los médicos del Gemelli operaron al entonces Pontífice durante seis horas, logrando extraerle una bala del abdomen. Juan Pablo II fue el primer Papa en ser tratado en este centro y fue hospitalizado allí en diez ocasiones.

"¡Queridos hermanos y hermanas! Sé que están unidos a mí en estos días y especialmente en este momento. Les agradezco profundamente sus oraciones y los bendigo a todos. Me siento particularmente cerca de las dos personas que resultaron heridas conmigo. Ruego por el hermano que me disparó; lo he perdonado sinceramente. Unido a Cristo, ofrezco mis sufrimientos por la Iglesia y por el mundo. A ti, María, te repito: soy completamente tuyo", aseguró Juan Pablo II en un mensaje de audio.

Siempre que Juan Pablo II se encontraba en el Gemelli un domingo, rezaba el Ángelus desde la ventana de su habitación. "¡Saludos cordiales a todos los presentes en este Vaticano número tres! Vaticano número tres porque la Plaza de San Pedro es el Vaticano número uno, y Castel Gandolfo es el número dos. Así pues, el número tres ha sido la Policlínica Gemelli desde 1981. ¡Vaticano número tres!", destacó en octubre de 1996.

Juan Pablo II ingresó por última vez en la Clínica Gemelli en marzo de 2005, en estado terminal. Los médicos le practicaron una traqueotomía. Por ello, cuando asomó a la ventana para el rezo del Ángelus, pero apenas podía hablar. Poco después, abandonó el centro en el papamóvil, de pie, para regresar al Vaticano para morir. Actualmente, una estatua del Papa polaco, apoyado en su báculo, se alza frente a la entrada principal del hospital.

El Papa Francisco también fue ingresado en el Gemelli en varias ocasiones: primero en el verano de 2021 para una cirugía intestinal y, después, durante el primer semestre de 2023 por bronquitis y una hernia incisional. De febrero a marzo de 2025, pasó cinco semanas en el Gemelli por una neumonía grave, una compleja infección respiratoria que mermó su salud, como recuerda Vatican News.

El 6 de marzo de 2025, Francisco envió un breve mensaje de audio a las personas en la Plaza de San Pedro que rezaban el Rosario por su recuperación. "Les agradezco de todo corazón las oraciones que ofrecen por mi salud desde la Plaza. Estaré con ustedes desde aquí. Que Dios los bendiga y la Virgen los proteja. ¡Gracias!", aseguró. Era la primera vez desde su ingreso en el hospital, tres semanas antes, que se escuchaba la voz del Papa, del que no se habían publicado fotos desde su hospitalización. Quienes participaban en el rezo del Rosario respondieron con aplausos a la grabación de audio.

Diecisiete días después de su alta hospitalaria, Francisco fue dado de alta y se recuperó en su residencia, la Casa Santa Marta. Allí, a mediados de abril, recibió a unos 70 miembros del personal del hospital para agradecerles las cinco semanas de tratamiento y cuidados. "¡Gracias, gracias por todo lo que han hecho! ¡Gracias por su servicio en el hospital, muy bien, sigan así!", exclamó. Cinco días después, el 21 de abril, Francisco falleció.

REFERENCIAS DE OTROS PAPAS A SU SALUD

Además de estos ingresos, se han producido otros pronunciamientos de Pontífices sobre su salud. Por ejemplo, el 1 de noviembre de 1967, Pablo VI inició el Ángelus con una referencia a su propia salud: "Saludos a ustedes, queridísimos hijos; y gracias por su preocupación por nuestra salud". Tres días después, el 4 de noviembre, se sometería a una cirugía de próstata por una afección benigna, realizada por el equipo del cirujano Pietro Valdoni, en un quirófano habilitado en el Palacio Apostólico.

El 12 de julio de 1992, Juan Pablo II también se manifestó después del Ángelus, anunciando que esa misma noche ingresaría en el Hospital Gemelli para someterse a unas pruebas diagnósticas. El Pontífice pidió ser acompañado en oración y renovó su encomienda a la Virgen con el 'Totus Tuus'. El 15 de julio, fue operado para extirpar un tumor intestinal benigno.

El 29 de mayo de 1994, al regresar al Ángelus desde la ventana del Palacio Apostólico tras ser hospitalizado por una fractura de fémur, Juan Pablo II agradeció a los médicos, enfermeras, monjas y demás personal sanitario, así como a quienes le habían mostrado su solidaridad. En su mensaje, también expresó su gratitud a los fieles por su "comunidad de oración".

El 11 de febrero de 2013, Benedicto XVI, durante el Consistorio en el que anunció su renuncia al ministerio petrino, el Pontífice explicó que su fuerza, debido a su avanzada edad, ya no era suficiente para la tarea que se le había encomendado. Por ello, reconoció que creía que era necesario "vigor de cuerpo y alma" y detalló que continuaría "sirviendo a la Iglesia".

El 11 de julio de 2021, una semana después de su cirugía de colon, Francisco rezó el Ángelus desde el balcón del décimo piso del Hospital Gemelli. Agradeció a los fieles su cercanía y apoyo a través de sus oraciones, y reflexionó sobre el valor de una "buena atención médica, accesible para todos".