León XIV visitará San Marino y Rímini el 22 de agosto para la adoración eucarística y el 'Meeting' por la Amistad

Archivo - Castel Gandolfo, italy: IPA86628335 - Italy, Castel Gandolfo, Vatican, July 12, 2026 - ALESSIA GIULIANI / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Papa León XIV presidirá el sábado 22 de agosto la adoración eucarística en la basílica de San Marino y acudirá al 'Meeting' por la Amistad entre los Pueblos en Rímini, según se desprende del programa oficial publicado por 'Vatican News'.

Según la agenda fijada, está previsto que el Pontífice despegue del helipuerto del Vaticano a las 08:00 horas y, tras una hora de vuelo, aterrice en el aeródromo de Torraccia (República de San Marino), para trasladarse a la Piazza della Libertà.

En el Palazzo Pubblico se reunirá con los Secretarios de Estado, seguido de una reunión privada con los Capitanes Regentes en el Salón del Consejo de los Doce, donde firmará el Libro de Invitados Ilustres. A las 10:40 horas tendrá lugar la Reunión en el Salón del Gran y General Concilio, tras la que, desde el balcón central 'Palazzo Pubblico', el Papa saludará a los fieles reunidos en la plaza e impartirá una bendición apostólica.

A continuación, el Papa se dirigirá a la Basílica de San Marino, donde será recibido por el obispo de San Marino-Montefeltro, Domenico Beneventi, y el rector, Marco Mazzanti. En el interior, se celebrará la Adoración Eucarística, que incluirá la veneración de las reliquias de San Marino, en presencia de sacerdotes, personas consagradas y representantes de la vida eclesial de la Diócesis. A las 12:15 horas, saludará a los fieles en la plaza y se despedirá de las autoridades.

A título estrictamente privado, León XIV visitará también la comunidad del Monasterio de San Antonio de Padua de las Agustinas en Pennabilli. Este monasterio fue testigo durante la Segunda Guerra Mundial de la respuesta de las monjas ante el conclicto, abriendo sus puertas a dos comunidades de monjas que los alemanes pretendían deportar a Alemania y a las jóvenes de familias desplazadas de Rimini.

Actualmente, la comunidad está formada por once monjas de votos solemnes, dos monjas de votos temporales y una novicia. Fue Robert F. Prevost, entonces Prior General de la Orden, quien, en noviembre de 2012, aprobó el traslado de cuatro monjas del Monasterio Agustino de Lecceto (Siena) a Pennabilli, reforzando así la presencia de estas monjas contemplativas en la zona.

Por la tarde, el helicóptero papal tiene previsto aterrizar en el Centro de Exposiciones Rímini Fiera a las 14:45 horas. Durante su estancia en el recinto, el Papa visitará dos exposiciones --dedicadas a San Agustín y a Leon Harmel-- y hará una parada en la Aldea Infantil, donde saludará a los participantes en el 'Meeting'. Además, a las 16:00 horas mantendrá un encuentro en el Gran Auditorio.

Posteriormente, a las 17:30 horas, León XIV llegará a la Catedral de Rímini, donde se reunirá con enfermos, personas con discapacidad y colectivos en situación de vulnerabilidad asistidos por Cáritas. A las 18:30 horas, se trasladará a la Plaza del Puerto para presidir la Misa principal. El fin de la visita está previsto para las 20:00 horas, desde donde emprenderá el regreso al Vaticano, fijado para las 21:00 horas.