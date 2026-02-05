'Leonardo', borrasca "sin precedentes", deja miles de evacuados, localidades incomunicadas y una desaparecida en Málaga

Zonas inundadas por las intensas lluvias de las últimas jornadas próximas a la localidad sevillana del Palmar de Troya. A 5 de febrero de 2026 en Cádiz (Andalucía, España). - Joaquín Corchero - Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La borrasca 'Leonardo' ha dejado un día más miles de personas desalojadas, localidades incomunicadas, vías de tren y carreteras cortadas, ríos desbordados, clases suspendidas y una mujer desaparecida en Málaga, además de los rescates realizados en Cádiz y Toledo debido a las inundaciones.

Andalucía sigue siendo la comunidad más castigada con 4.000 personas evacuadas y la Unidad Militar de Emergencias (UME) mantiene desplegados 404 efectivos en la comunidad ante el riesgo de derrumbes, el estado de las presas y el caudal de los ríos causado por un temporal "sin precedentes", según la ministra de Defensa, Margarita Robles.

Otras comunidades como Extremadura, Galicia o Castilla-La Mancha han registrados incidencias graves a lo largo de las últimas horas. Y la Junta de Andalucía y de Extremadura han tenido que enviar mensajes ES-Alert a la población por situaciones de riesgo extremo.

En el caso de Extremadura, los vecinos de La Bazana y Valuengo (Badajoz) han recibido un mensaje a las 7 horas ante el riesgo de una avenida importante de agua del río Ardila por la presa de Valuengo. En Andalucía, el ES-Alert ha sido emitido esta tarde a los móviles de los ciudadanos que se encuentra en Jerez de la Frontera (Cádiz) por la situación en la vega del río Guadalete.

Renfe ha mantenido la suspensión de trenes en Andalucía y solo ha operado el servicio del Cercanías C1 de Málaga y garantiza el trayecto del AVE Madrid-Córdoba. Y en Galicia, ha suspendido los servicios con origen y destino a Vigo ante el riesgo de inundaciones.

En cuanto a la red de carreteras, la última información de la Dirección General de Tráfico, indica que 165 vías permanecen cortadas por inundaciones y desprendimientos, 2 de ellas principales como son la A-44 Campillo de Arenas (Jaén), sentido Granada y la A-48 Vejer de la Frontera (Cádiz), sentido Tarifa.

La actividad lectiva se ha reanudado, no obstante, salvo en Almería, Granada y Jaén. Sin embargo, las universidades públicas andaluzas han suspendido su actividad presencial, cerrados sus campus y reprogramado exámenes con la excepción de la Universidad de Huelva, la de Málaga y la de Sevilla.

La situación de la localidad gaditana de Grazalema es "muy grave", según las autoridades, tras una noche en la que cayeron 600 litros de precipitación acumulada, casi la mitad de lo que cayó en todo el mes de enero, que fueron 1.293 litros. Efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) están desplegados en la zona, aunque en las últimas horas no han sido necesarios nuevos desalojos, tras la evacuación de 60 personas el miércoles en las zonas bajas y próximas a la presa.

La situación en Arcos de la Frontera (Cádiz) también es compleja con un millar de evacuados, entre los que se encuentra un geriátrico con 142 usuarios, además de los inquilinos de las dos primeras filas de una urbanización colindante junto al pantano de El Santiscal.

En Granada, se han llevado a cabo desalojos en Dúdar (120 personas), Cenes de la Vega (diez) y Órgiva (siete). En este último municipio, alrededor de 270 personas se encuentran incomunicadas por el estado de las vías de acceso; entre 60 y 80 residen en la zona de Pareja de los Cigarrones, en el cauce del río Guadalfeo, y el resto en Bayacas, junto al cauce del río Chico.

En Córdoba ha habido desalojos en la capital, concretamente en la zona de Guadalvalle que han afectado a 60 personas. En la provincia, también han sido desalojadas 12 personas en Puente Genil que se encuentran en un hotel, y en Baena hay 6 personas evacuadas del Paraje de la Vega Bajo, junto al río Guadajoz. Por otra parte, también se han desalojado los asentamientos rumanos de Camino de la Barca y Camino de Carbonell. En Villa del Río (Córdoba), se han producido alrededor de 60 desalojos de viviendas (200 personas) en la zona de Huertos Familiares, de otras 23 viviendas (63 personas) en Villafranca de Córdoba, otras 6 personas en Los Piedros en Lucena y una más de la calle Garvín del municipio de Carcabuey.

En Sevilla, los desalojos han tenido lugar en el municipio de Écija (76 personas), en la de Jaén han sido en Andújar, y en Málaga en Cuevas del Becerro, donde cuatro personas han sido evacuadas de dos viviendas y se hospedan en un hotel o en casa de familiares.

En Almería, el problema no es la lluvia sino el viento y el oleaje que ha obligado a cerrar el Puerto al tráfico de ferris, ha provocado retrasos en algunos vuelos pese a que el aeropuerto opera con normalidad, y ha llevado a suspender las conexiones ferroviarias con Madrid.

En Marbella, hay playas que han llegado a perder 10 metros de anchura por la pérdida de arena debido al temporal y continúa la búsqueda de la mujer desaparecida al caer el río Turvilla a su paso por el municipio malagueño de Sayalonga, en la comarca de la Axarquía.

INCIDENCIAS EN OTRAS CCAA

En Extremadura, un total de 19 presas de la cuenca del Guadiana se encuentran aliviando agua, entre las que se encuentra la presa de Villalba de los Barros, que alivia por primera vez, y los embalses de Gargáligas y Cubilar se sitúan en sus "máximos históricos".

Concretamente en Badajoz, la situación de ha complicado también en las últimas horas y los vecinos de las Casas Aisladas de las pedanías de Gévora y Valdebótoa han tenido que dejar sus casas de manera obligatoria por riesgo de inundación en una zona en la que confluyen los ríos Gévora y Zapatón. Además, se han suspendido las clases en la pedanía de Gévora, así como que "se mantiene la alerta" las zonas de Los Lebratos, Dehesilla, Campomanes y San Gabriel.

En Cáceres, el Ayuntamiento de Coria ha activado el Nivel 2 del Plan de Emergencia Municipal ante el incremento del caudal del río Alagón y se ha ordenado el desalojo preventivo de La Isleta.

En Galicia, la borrasca se ha dejado sentir también con fuerza y la autovía PO-11, entre Marín y Pontevedra, ha tenido que cerrar por cuarto día consecutivo al quedar inundada por el mar. Durante la noche, la borrasca ha descargado de 50 litros de agua acumulada en varias localidades gallegas, así como vientos que han superado los 100 kilómetros por hora. Las comunicaciones con Vigo se han visto muy afectadas, tras la suspensión del transporte marítimo y ferroviario.

Asimismo, la acumulación de lluvias ha provocado la crecida del caudal de numerosos ríos en la comunidad gallega y, en concreto, en la demarcación Miño-Sil, se han registrado inundaciones en las riberas en varios municipios de la provincia de Ourense.

En la Comunidad de Madrid, la Confederación Hidrográfica del Tajo (CHT) mantiene activos los avisos de nivel rojo por riesgo de desbordamiento del río Jarama en el tramo entre Mejorada del Campo y San Fernando de Henares, y también a su paso por la localidad de Titulcia. El caudal del Jarama a su paso por San Fernando se sitúa en un valor medio de 2,24 metros, por encima del umbral rojo de 1,75 metros. Y, en Titulcia es de 2,73, algo por encima de los 2,60 metros que marca el aviso rojo.

Además, las presas de El Atazar, Santillana, Picadas y El Pardo, que se encuentran desembalsando "significativamente".

En Castilla-La Mancha, se ha activado la fase de alerta ante posibles inundaciones y con la vista puesta en los próximos desembalses que tendrán que acometerse en cauces de varios de los ríos que pasan por su territorio. Asimismo, ha vuelto a resentirse la actividad lectiva con la suspensión de rutas escolares que han afectado a 320 estudiantes en Albacete, Ciudad Real y Guadalajara.

Mientras, en la Comunidad Valenciana, las rachas de viento de han alcanzado los 136 kilómetros por hora (km/h) en Buñol.