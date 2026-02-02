Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, dejará lluvias abundantes en Andalucía desde este martes

Imágenes de transeúntes por las calles de Granada con el temporal que barre gran parte de Andalucía A 2 de febrero de 2026 en Sevilla, (Andalucía, España). - Arsenio Zurita - Europa Press

MADRID, 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Leonardo, la sexta borrasca de gran impacto de 2026, dejará precipitaciones muy abundantes especialmente en Andalucía, temporal marítimo y rachas de viento de viento muy fuertes en amplias zonas, según ha avanzado hoy lunes la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) a través de su cuenta en 'Instagram'. "La borrasca Leonardo ha sido nombrada por nuestros colegas portugueses del Instituto Português do Mar e da Atmosfera", ha explicado el organismo estatal.

En comparación, España registró cuatro borrascas en enero de 2025, ninguna en febrero, y un total de seis entre marzo y la primera mitad de abril. Más allá de ello, AEMET ha lanzado un aviso especial en el que avanza que las malas condiciones meteorológicas continuarán durante los siguientes días. En concreto, se registrarán lluvias intensas y extraordinariamente persistentes en el tercio sur peninsular y puntos del oeste desde el miércoles hasta al menos el jueves.

De acuerdo con el aviso, se esperan precipitaciones localmente fuertes y extraordinariamente persistentes en puntos de Andalucía, donde las condiciones de saturación del suelo ya son elevadas. En concreto, las acumulaciones serán muy importantes en zonas montañosas a barlovento del flujo del oeste, lo que dará lugar a un significativo impacto hidrológico aguas abajo, tanto en la vertiente atlántica andaluza como en la mediterránea, así como a probables deslizamientos de tierra.

Además, la borrasca Leonardo traerá consigo una intensificación del viento, con rachas muy fuertes en amplias zonas y temporal marítimo bastante generalizado, lo que podrá ocasionar caídas de ramas o árboles, así como daños en bienes e infraestructuras. Por días, el organismo estatal prevé que el miércoles será la jornada de mayor adversidad del episodio, con la llegada de la masa templada y húmeda junto con los primeros sistemas frontales asociados a Leonardo.

Según ha explicado, estos se caracterizarán por su gran extensión espacial y su disposición paralela al flujo de niveles bajos. Este ganará intensidad y dará lugar a precipitaciones intensas y muy persistentes en el tercio sur peninsular. Las que afectarán a Grazalema, a la serranía de Ronda y al entorno del Estrecho serán de especial relevancia y en ellas se podrá recoger localmente más de 200 a 250 litros por metro cuadrado (l/m2) en 24 horas.

En otros puntos de realce orográfico de las Béticas las acumulaciones también serán importantes. De acuerdo con la previsión, se alcanzarán los 100 l/m2 a lo largo del día, con mayor probabilidad a barlovento de la sierra de Cazorla y de sierra Nevada. En el resto de la Península y Baleares las precipitaciones se extenderán con intensidades moderadas.

En este marco, la cota de nieve se mantendrá en torno a 800 metros en puntos de la mitad norte durante la madrugada, aunque subirá rápidamente después. Por lo tanto, a primeras horas se esperan nevadas que afectarán al norte y este de Castilla y León además de a los principales sistemas montañosos.

En cuanto al viento, las rachas muy fuertes se darán desde las últimas horas del martes en el extremo suroeste peninsular y se extenderán a amplias zonas de Andalucía durante la jornada del miércoles. De hecho, se podría llegar a los 100 km/h en el área del Estrecho. En este marco, el temporal marítimo será especialmente acusado en Alborán, con un poniente muy intenso que dará lugar a alturas de ola significativa de entre cuatro y cinco metros.

Las precipitaciones generalizadas persistirán durante la primera mitad del jueves ya que la Península continuará bajos los efectos de un flujo húmedo del oeste a suroeste. Por esta parte, AEMET ha indicado que las acumulaciones más significativas se trasladarán durante este día a la vertiente atlántica gallega y al sur del sistema Central occidental, donde se podrían superar los 80 l/m2 en doce horas.

De forma paralela, se alcanzarán cantidades similares en puntos de las Béticas que ya habrían recibido mucha precipitación durante la jornada previa. Entre los dos días, es posible que se recoja de forma local 400 l/m2. Además, el frente frío asociado a Leonardo recorrerá el oeste y sur peninsular, lo que dará lugar a su paso a chubascos fuertes, más probables en puntos de Extremadura, el oeste de Castilla La Mancha y Andalucía.

Con ello, la masa de origen tropical irá siendo reemplazada progresivamente por otra más fría. Sin embargo, AEMET ha puntualizado que la variable más significativa de este día se espera que sea el viento, con rachas muy fuertes que podrán darse en amplias zonas del territorio excepto en el cuadrante nordeste. De hecho, en áreas montañosas de la mitad sur y en litorales expuestos de Alborán se superarán los 90 100 km/h. A su vez, también arreciará el temporal marítimo en el Cantábrico, mientras que en el Mediterráneo se extenderá hacia Baleares.

En un contexto de moderada incertidumbre, el organismo estatal ha explicado que se espera que a partir del viernes Leonardo comience a rellenarse al noroeste de Galicia. Aunque su influencia continuará sobre España, lo hará en menor medida que en días anteriores. En cualquier caso, considera probable que durante el viernes y el sábado continúen las rachas localmente muy fuertes y el temporal marítimo, así como la persistencia de las precipitaciones en el tercio sur peninsular, en la vertiente atlántica gallega y al sur del sistema Central occidental. "Se recomienda un seguimiento exhaustivo de los pronósticos durante los próximos días", ha indicado.