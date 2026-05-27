La ley de Vox para prohibir el niqab y el burka pasa su primer examen en el Senado con el apoyo del PP

Archivo - La fachada del Senado tras el acto de Izado Solemne de la bandera de España, en la plaza de La Marina Española, a 6 de diciembre de 2023, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 27 May. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Senado ha aprobado este miércoles la tomar en consideración de la proposición de ley de Vox para prohibir el niqab y el burka en espacios públicos. El texto se ha aprobado por 146 a favor (PP y Vox), 106 votos en contra (PSOE y socios) y una abstención (CC), y continuará su tramitación parlamentaria.

La norma establece que "queda prohibida la utilización en el espacio público, o en lugares privados con proyección a un espacio o uso público, de los velos denominados nicab y burka".

La propuesta de Vox incorpora una modificación del Código Penal para castigar con penas de prisión a quienes obliguen a otras personas a vestir estas prendas mediante violencia, intimidación o coacción.

Las penas previstas oscilan entre un año y seis meses y tres años de prisión, aunque podrán elevarse hasta cuatro años cuando la víctima sea menor de edad, tenga discapacidad o se encuentre en situación de especial vulnerabilidad.

Además, Vox señala en la iniciativa que "se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia, intimidación o coacción se perpetraren en presencia de menores, o utilizando armas, o tuvieren lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realizaren quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 o una medida cautelar o de seguridad o prohibición de la misma naturaleza".

También modifica la Ley de Extranjería para permitir la expulsión del territorio nacional de extranjeros que cometan infracciones relacionadas con esta prohibición, tras el correspondiente expediente administrativo.

Por otro lado, incluye una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que incorpora como infracción el uso del nicab y el burka en espacios públicos, así como la imposición de estas prendas a menores de edad por parte de padres o tutores.