¿Cómo se llamarán las borrascas y las danas de la temporada 2026-2027? ¿Por qué AEMET les pone nombre?

AEMET publica la lista de nombres para la temporada de borrascas y danas 2026-2027, que empieza mañana. - AEMET

MADRID, 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha publicado en 'X' la lista de nombres para la temporada de borrascas y danas 2026-2027, que empieza mañana. Está compuesta por 21 nombres que se alternan entre masculinos y femeninos y este año empieza por Adam y termina por Walter. Se trata de la décima campaña en la que se nombra a estos fenómenos que pueden generar "un gran impacto".

"No todas las borrascas y danas serán nombradas. Lo serán únicamente aquellas que puedan producir un gran impacto y obliguen a activar avisos por fenómenos meteorológicos adversos en amplias zonas", ha especificado AEMET a través de la red social.

En este sentido, el organismo estatal ha apuntado a dos opciones: borrascas que obliguen a activar avisos naranjas y/o rojos por vientos muy fuertes o avisos naranjas y/o rojos por lluvias y/o nevadas intensas junto con avisos amarillos por viento. "En el caso de las danas no será necesario que haya avisos por viento", ha precisado.

La lista se fija y acuerda entre los servicios meteorológicos de Portugal, Francia, Bélgica, Luxemburgo y Andorra que, junto a España, forman parte del Grupo Suroeste (SW), un consorcio europeo de servicios meteorológicos. AEMET participa desde 2017 en el programa de nombramiento de borrascas con gran impacto dentro de este grupo en el seno de EUMETNET, organización para la cooperación de los servicios meteorológicos europeos. Desde 2025 nombra también a las danas.

"El nombramiento de borrascas y danas con gran impacto favorece una comunicación más efectiva ante temporales de viento, mala mar, lluvia y nieve. Además, ayuda a su identificación en estudios a posteriori, como los que publicaremos a lo largo de la temporada en nuestra web", ha destacado.

AEMET ha señalado que la lista sacrifica algunas letras como la Q y la U porque tienen pocos nombres que comiencen por ellas. Asimismo, contiene nombres de todos los países del Grupo Suroeste y se intenta que sean pronunciables en todos los idiomas, "aunque es difícil".