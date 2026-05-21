Llega un episodio "prolongado" de temperaturas muy altas para la época del año en la mayor parte de España, según AEMET

Archivo - Varias personas dan un paseo en el Parque de El Retiro, a 30 de abril de 2023, en Madrid (España). La ciudad de Madrid ha registrado este 2023 una ola de calor con un récord de temperatura en abril que finaliza este domingo con una bajada en las - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 21 May. (EUROPA PRESS) -

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé la llegada de un episodio "prolongado" de temperaturas muy altas para la época del año en la mayor parte de España y avanza que algunas jornadas podrían ser "récord de día cálido".

Así lo ha indicado el organismo estatal en un hilo publicado en X, recogido por Europa Press, donde ha detallado que a lo largo de mayo se ha registrado un episodio de temperaturas por debajo de lo normal prolongado.

Tras ello, la AEMET sostiene que "dentro de las incertidumbres inherentes a los pronósticos", el episodio se caracterizará por su intensidad ya que "las temperaturas que probablemente se alcancen para el conjunto de España serán propias de pleno verano".

Por otro lado, la Agencia ha indicado que es "probable" que el episodio sea prolongado. "Con los pronósticos actualmente disponibles, la situación podría durar, al menos, hasta mediados de la próxima semana".

"No podemos hablar en esta situación de una ola de calor en sentido estricto, pues para ello deberían alcanzarse temperaturas aún más elevadas; pero sí que serán valores diurnos y nocturnos, como hemos comentado, propios de pleno verano", ha concluido.