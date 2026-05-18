Llega 'Un futuro por escribir', una web con testimonios de 50 lectores que narran qué significa 'El País' para ellos - PRISA MEDIA

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

'El País' ha lanzado 'Un futuro por escribir', una web donde recoge el testimonio de 50 suscriptores que narran qué significa el diario para ellos a través de sus anécdotas y relatos personales.

Según ha informado este lunes Prisa Media, se han recibido más de 600 historias procedentes de 38 países, de las que 'El País' ha seleccionado en una primera fase testimonios de diferentes generaciones, perfiles, edades y trayectorias vitales.

Entre otros, el grupo ha destacado el testimonio de Carlos (Ciudad de México, 47 años), un analista que cuenta cómo con el periódico descubrió "el periodismo serio y comprometido, solo y en exclusiva, con la verdad, con los hechos".

La web también alberga la historia de Lorraine (Barcelona, 48 años), que vincula la lectura de 'El País' con un sentimiento de pertenencia: "Leer fue una forma de acercarme. De comprender. De reconocer matices. De empezar a sentirme dentro".

La suscriptora Arlène (París, 53 años) narra cómo la cabecera le ha acompañado en toda su trayectoria personal y profesional, al tiempo que la joven Iria (Burgos, 20 años) explica porqué se suscribió a la cabecera: "La verdadera información está en un periódico, y me niego a pensar que el periodismo ha muerto".

"'Un futuro por escribir' es un mosaico de relatos que aúna fotos, vídeos y audios elaborados por los fotoperiodistas del periódico en once países, reforzando el carácter global del periódico", ha manifestado el grupo de comunicación.