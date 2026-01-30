La lluvia corta 40 carreteras secundarias y otras 44 están afectadas por la nieve

Archivo - Puerto de montaña La Collada de Toses durante el temporal de nieve en Girona, a 28 de diciembre de 2025, en Girona, Catalunya (España). Este sábado por la tarde se ha podido reabrir al tráfico la carretera N-260 entre Ribes de Freser y Alp (Giro - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El temporal está provocando este viernes el corte de 40 vías secundarias por la lluvia, con Andalucía como la comunidad más afectada con hasta 24 vías intransitables en Cádiz. Además hay 44 carreteras afectadas por nieve, todas ellas de la red secundaria, con lo peor en Huesca y León.

Así lo ha detallado este viernes la Dirección General de Tráfico (DGT), que recomienda "evitar desplazamientos por las zonas afectadas" y pide a los conductores que se informen del estado del tiempo y de las carreteras antes de circular.

Además, varios accidentes están complicando el tráfico: en la salida de Madrid por la A-3 en Rivas y en Guipúzcoa en la A-1 en Villabona sentido Vitoria-Gasteiz, con más de 4 kilómetros de retenciones.

Otros dos alcances dificultan la circulación en la A-70 en Alicante: uno de entrada por Torellano y el otro en Ciudad de Asís en sentido Elche; en Granada, otro alcance complica la A-92 en Atarfe sentido Antequera y uno más en Málaga en la A-7 en Fuengirola ya en dirección a Marbella.

Finalmente, Tráfico ha recordado que permanece cortada en Barcelona la AP-7 en Martorell sentido Tarragona por trabajos en la vía, con desvío habilitado por la A-2.