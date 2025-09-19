Las lluvias acumuladas desde octubre están un 8% por encima de lo normal, con 666 l/m2. - AEMET

MADRID, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El valor medio de las precipitaciones acumuladas desde el pasado 1 de octubre de 2024 hasta el 16 de septiembre de 2025 se cifran en 666 litros por metro cuadrado (l/m2), según datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) recogidos por Europa Press. Esto quiere decir que se encuentran un 8% por encima de lo normal para este periodo, que es de 615 l/m2.

Las precipitaciones acumuladas se sitúan por encima de sus valores normales en gran parte de la Península. En este marco, destaca en especial las del Levante, en particular en la Región de Murcia y en el cuadrante suroeste e interior peninsular.

Por el contrario, se encuentran por debajo de lo habitual en una franja del litoral cantábrico que comprende Ourense y este de Lugo, Asturias, Cantabria y el norte del País Vasco, así como en el cuadrante sureste peninsular, con excepción de la Región de Murcia. En ambos archipiélagos, las cantidades registradas están por debajo de los valores normales del periodo 1991-2020, salvo en el norte y este de Mallorca, y vertiente norte de La Palma y La Gomera.

El organismo estatal ha explicado que entre el 10 y el 16 de septiembre las precipitaciones afectaron casi en exclusiva al norte de la Península Ibérica, con los acumulados más intensos en Galicia y Cataluña, donde se alcanzaron los 60 l/m2. A excepción de Santander, las precipitaciones en el resto del norte peninsular no superaron los 20 l/m2.

En lo que respecta al resto de las precipitaciones, éstas afectaron en menor medida a Castilla y León, Pirineos, interior de Castellón, norte de Canarias y este de Mallorca, donde se registraron puntualmente 40 l/m2.

Entre las precipitaciones acumuladas en observatorios principales, AEMET ha destacado los 45 l/m2 en Girona/Costa Brava, los 34 l/m2 en Vigo/Peinador, los 25 l/m2 en A Coruña y Pontevedra y los 14 l/m2 en Hondarribia-Malkarroa. El día 17 no se registraron precipitaciones, salvo en algún punto de la costa gaditana, pero en todo caso fueron inferiores a 5 l/m2.