Las lluvias y tormentas pondrán mañana en aviso a 9 CCAA, 5 en nivel naranja por precipitaciones, con olas en Galicia

Archivo - Una persona se protege de la lluvia con un paraguas. A 03 de marzo de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las lluvias y las tormentas pondrán este jueves en aviso a nueve comunidades autónomas (CCAA) en un día en el que cinco alcanzarán el nivel naranja por precipitaciones --Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña y Comunidad Valenciana-- y habrá aviso por oleaje en Galicia, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

En concreto, los avisos de nivel naranja por lluvia se encuentran en Teruel; Mallorca; Cuenca; Lleida y Tarragona; y Alicante, Castellón y Valencia.

El resto de avisos por lluvia se localizan en Almería, Granada y Jaén; Huesca y Zaragoza; Menorca; Albacete y Guadalajara; Barcelona y Girona; Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia y Vega del Segura; y Vertiente cantábrica de Navarra y Pirineo navarro.

Además, hay avisos amarillos por tormenta en Almería, Granada y Jaén; Huesca, Teruel y Zaragoza; Mallorca y Menorca; Albacete, Cuenca y Guadalajara; Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona; Altiplano de Murcia, Noroeste de Murcia y Vega del Segura; y Alicante, Castellón y Valencia.

Asimismo, se registra un aviso amarillo por olas en A Coruña.

AEMET ha indicado que el frente atlántico que afecta hoy a la Península dejará mañana todavía cielos muy nubosos y precipitaciones en el norte del territorio. Por zonas, las lluvias caerán durante la primera mitad del día en la vertiente cantábrica y al nordeste en la segunda. Además, una masa de aire frío en altura y un flujo húmedo del mediterráneo dejarán un ambiente muy inestable en el este y nordeste.

En el resto de la Península y Baleares se prevén intervalos nubosos con abundantes nubes medias y altas y no se descarta que caiga algún chubasco aislado en casi cualquier punto. Por la tarde, en el interior oriental, se esperan nubes de evolución que pueden dar lugar a tormentas y chubascos. De acuerdo con el organismo estatal, estos podrán ser puntualmente muy fuertes y se extenderán hacia el centro peninsular al final del día.

Según la previsión, las tormentas se desplazarán hacia el litoral en las provincias de Valencia y Castellón, así como el sur de Tarragona y norte de Alicante. En estas zonas, podrán dejar a su paso chubascos puntualmente torrenciales y acumulados muy importantes. Al margen de esto, podrán registrarse cielos nubosos en el norte de Canarias con cielos poco nubosos o despejados al sur y habrá brumas y bancos de niebla en el sureste, Baleares, Alborán, el Estrecho y en zonas altas del extremo norte.

En lo que respecta a los termómetros, AEMET ha avisado de que habrá un descenso de las máximas en el extremo norte, que podrá ser notable en el cantábrico oriental. Mientras tanto, se darán ascensos puntuales en el centro y pocos cambios en el resto del territorio peninsular y Baleares. En el otro extremo, también habrá descenso de las mínimas en la mitad noroeste y pocos cambios en el resto de la Península y Baleares. En Canarias habrá pocos cambios.

Por último, el organismo estatal ha indicado que mañana habrá viento moderado en los litorales, del norte y noroeste en las costas atlánticas y del este en las mediterráneas y Baleares, y sólo se espera viento flojo variable en Alborán. En el interior, se registrará viento flojo variable con momentos de moderado, con predominio de la componente en la vertiente este penínsular. En Canarias, alisio moderado.